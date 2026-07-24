En la década de 1970, un proyecto impulsado en Estados Unidos prometía revolucionar la conservación marina.

La idea consistía en arrojar cerca de dos millones de neumáticos al océano para construir arrecifes artificiales que sirvieran de refugio para corales, peces y otras especies.

Sin embargo, lo que parecía una solución innovadora terminó generando un grave problema ambiental que, 56 años después, todavía no logra resolverse por completo.

Actualmente, se estima que más de 500.000 neumáticos continúan dispersos en el fondo del océano frente a las costas de Florida. Las tareas para retirarlos siguen en marcha y requieren el uso de tecnología especializada por el enorme impacto que provocó este experimento.

El experimento que buscaba crear un arrecife artificial y terminó en desastre

El proyecto, conocido como Arrecife Osborne, fue desarrollado frente a la costa de Fort Lauderdale, Florida, con el respaldo de autoridades locales y organizaciones ambientales de la época.

La propuesta era sencilla: utilizar alrededor de dos millones de neumáticos usados para ampliar un arrecife artificial ya existente .

Los impulsores del plan creían que los corales colonizarían el caucho y que, con el paso de los años, se formaría un nuevo ecosistema capaz de atraer peces y favorecer la biodiversidad marina.

Para construir la estructura, los neumáticos fueron agrupados en bloques de tres y cuatro unidades, unidos mediante bandas de nailon y clips de acero galvanizado.

En ese momento, la iniciativa fue presentada como una forma económica y sostenible de reutilizar residuos mientras se protegía el océano.

Imagen ilustrativa creada con IA ChatGPT

¿Por qué el proyecto fracasó y contaminó el océano?

La realidad fue muy distinta a la esperada. Con el paso del tiempo, el agua salada corroyó los clips metálicos y el constante movimiento de las olas terminó rompiendo las bandas de nailon que mantenían unidos los neumáticos.

Al quedar libres, las llantas comenzaron a desplazarse por el fondo marino impulsadas por las corrientes y los huracanes. En lugar de convertirse en un hogar para los corales, golpearon y destruyeron arrecifes naturales, aplastaron organismos marinos y alteraron ecosistemas que tardaron décadas en desarrollarse.

Además, los neumáticos nunca lograron ser colonizados masivamente por corales, por lo que el objetivo ecológico del proyecto jamás se cumplió.

Más de medio siglo después, todavía quedan cientos de miles de neumáticos bajo el mar

Aunque desde hace años se realizan operativos para retirar las llantas, el trabajo resulta complejo por la enorme extensión del área afectada y la profundidad a la que quedaron dispersas.

Según estimaciones de la organización ambiental 4ocean, todavía permanecen más de 500.000 neumáticos en el fondo marino.