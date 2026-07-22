El regreso a clases tras las vacaciones de invierno podría complicarse para miles de estudiantes de la provincia de Buenos Aires.

Un gremio docente confirmó un paro de 48 horas para los primeros días de agosto en reclamo de una mejora salarial, una medida que amenaza con afectar el reinicio del ciclo lectivo en las escuelas públicas si no se alcanza un acuerdo.

Paro docente de 48 horas: qué días no habría clases en la provincia de Buenos Aires

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) anunció un paro de 48 horas para el lunes 3 y martes 4 de agosto, fechas en las que está previsto el regreso a clases luego del receso invernal.

Desde el sindicato explicaron que la decisión forma parte de un plan de lucha por reclamos salariales. Según manifestaron, el aumento otorgado hasta el momento “ no llegó y no alcanza ”, por lo que consideran necesario profundizar las medidas de fuerza.

Además, adelantaron que el miércoles 5 de agosto realizarán una asamblea para evaluar la situación y definir si continúan con nuevas protestas durante las semanas siguientes.

Por qué AMPBA rechaza el aumento salarial acordado por la Provincia

El conflicto surge a pesar de que el Gobierno de Buenos Aires alcanzó un acuerdo paritario con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el espacio que reúne a los principales gremios del sector.

Ese entendimiento contempló un incremento salarial del 7% distribuido en dos tramos y una instancia de revisión prevista para septiembre.

Sin embargo, la AMPBA, que no integra ese frente sindical, rechazó el acuerdo por considerar que los ingresos docentes siguen siendo insuficientes frente al costo de vida.

Desde la organización sostienen que los salarios actuales mantienen a muchos trabajadores de la educación en una situación económica crítica y reclaman una recomposición mayor.

Paro docente en Buenos Aires: la AMPBA convocó a una huelga de 48 horas para el 3 y 4 de agosto. ChatGPT

Qué puede pasar con el inicio de clases tras las vacaciones de invierno

La medida de fuerza genera incertidumbre sobre el normal desarrollo del inicio del segundo semestre escolar en la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, la Dirección General de Cultura y Educación mantiene su postura de considerar ilegales las convocatorias realizadas por la AMPBA . En ese marco, las autoridades ratificaron que aplican el descuento del día a los docentes que adhieren a estos paros.

No obstante, el gremio confirmó que sostendrá la protesta mientras no haya una nueva propuesta salarial, por lo que el regreso a las aulas previsto para comienzos de agosto podría verse afectado en aquellas escuelas donde la adhesión a la medida sea significativa.