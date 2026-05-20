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Cada vez más personas buscan alternativas al running y al ciclismo para mantenerse activas sin someter las articulaciones a un impacto constante.

En ese contexto, actividades como el kayak y el remo ganaron popularidad por combinar ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y contacto con la naturaleza.

La importancia del kayak

Además de ayudar a mejorar la resistencia física, estas disciplinas también favorecen la capacidad pulmonar y la oxigenación de la sangre.

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El ejercicio acuático que trabaja todo el cuerpo y mejora la resistencia

Tanto el kayak como el remo son considerados entrenamientos de cuerpo completo, ya que implican movimientos coordinados que activan varios grupos musculares al mismo tiempo.

Ni salir a correr ni andar en bici | Hacer este ejercicio fortalece los músculos, mejora la capacidad pulmonar y oxigena la sangre Fuente: Shutterstock
Ni salir a correr ni andar en bici | Hacer este ejercicio fortalece los músculos, mejora la capacidad pulmonar y oxigena la sangre Fuente: Shutterstock

Entre los principales músculos que se fortalecen se encuentran:

  • Espalda y dorsales.
  • Hombros y brazos.
  • Abdomen y zona lumbar.
  • Pecho.
  • Piernas y glúteos, especialmente en el remo.

Además del trabajo muscular, estas actividades ayudan a desarrollar resistencia cardiovascular y coordinación motriz, ya que exigen mantener un ritmo constante durante largos períodos.

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Los mejores beneficios del kayak

Practicar kayak o remo de manera regular puede aportar múltiples beneficios para la salud física y mental.

Entre los más destacados aparecen:

  • Mejora de la capacidad pulmonar.
  • Mayor oxigenación de la sangre.
  • Reducción del estrés y la ansiedad.
  • Fortalecimiento muscular sin impacto fuerte en las articulaciones.
  • Incremento de la resistencia cardiovascular.
  • Mejora de la postura y el equilibrio.
  • Alto gasto calórico durante el entrenamiento.

Al tratarse de ejercicios aeróbicos sostenidos, también contribuyen a mejorar la circulación sanguínea y el funcionamiento general del sistema respiratorio.

Cuántas veces por semana se recomienda practicar kayak o remo

Especialistas en actividad física recomiendan practicar kayak o remo entre 2 y 4 veces por semana para obtener beneficios cardiovasculares y musculares de forma progresiva.

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Las sesiones pueden durar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del nivel físico y la intensidad del entrenamiento. Para quienes recién comienzan, lo ideal es iniciar con recorridos cortos y aumentar gradualmente la duración y la exigencia.

Otro punto a favor de estas disciplinas es que pueden adaptarse tanto a entrenamientos recreativos como de alto rendimiento, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida por quienes buscan ejercitarse de forma completa y diferente.