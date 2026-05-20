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Cada vez más personas buscan alternativas al running y al ciclismo para mantenerse activas sin someter las articulaciones a un impacto constante.
En ese contexto, actividades como el kayak y el remo ganaron popularidad por combinar ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y contacto con la naturaleza.
La importancia del kayak
Además de ayudar a mejorar la resistencia física, estas disciplinas también favorecen la capacidad pulmonar y la oxigenación de la sangre.
El ejercicio acuático que trabaja todo el cuerpo y mejora la resistencia
Tanto el kayak como el remo son considerados entrenamientos de cuerpo completo, ya que implican movimientos coordinados que activan varios grupos musculares al mismo tiempo.
Entre los principales músculos que se fortalecen se encuentran:
- Espalda y dorsales.
- Hombros y brazos.
- Abdomen y zona lumbar.
- Pecho.
- Piernas y glúteos, especialmente en el remo.
Además del trabajo muscular, estas actividades ayudan a desarrollar resistencia cardiovascular y coordinación motriz, ya que exigen mantener un ritmo constante durante largos períodos.
Los mejores beneficios del kayak
Practicar kayak o remo de manera regular puede aportar múltiples beneficios para la salud física y mental.
Entre los más destacados aparecen:
- Mejora de la capacidad pulmonar.
- Mayor oxigenación de la sangre.
- Reducción del estrés y la ansiedad.
- Fortalecimiento muscular sin impacto fuerte en las articulaciones.
- Incremento de la resistencia cardiovascular.
- Mejora de la postura y el equilibrio.
- Alto gasto calórico durante el entrenamiento.
Al tratarse de ejercicios aeróbicos sostenidos, también contribuyen a mejorar la circulación sanguínea y el funcionamiento general del sistema respiratorio.
Cuántas veces por semana se recomienda practicar kayak o remo
Especialistas en actividad física recomiendan practicar kayak o remo entre 2 y 4 veces por semana para obtener beneficios cardiovasculares y musculares de forma progresiva.
Las sesiones pueden durar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del nivel físico y la intensidad del entrenamiento. Para quienes recién comienzan, lo ideal es iniciar con recorridos cortos y aumentar gradualmente la duración y la exigencia.
Otro punto a favor de estas disciplinas es que pueden adaptarse tanto a entrenamientos recreativos como de alto rendimiento, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida por quienes buscan ejercitarse de forma completa y diferente.