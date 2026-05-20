La Ley de Ingresos lo cambió todo | Las pólizas de seguro médico se desploman y miles de familias ya migraron a la salud pública

En esta noticia Cómo impacta la reforma al costo de las polizas de seguro

Una modificación en la Ley de Ingresos 2026 eliminó la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA, y como consecuenta el traslado de precios impactó en los asegurados.

Desde que entró en vigor el cambio, especialistas advierten que los asegurados enfrentan un panorama complicado de alzas en el costo de las pólizas, deducibles más altos, coberturas recortadas y, en los casos más graves, salida del sistema privado de salud hacia el público.

Cómo impacta la reforma al costo de las polizas de seguro

Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la comisión técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó al portal La Razón que el impacto toma distintas formas según la aseguradora.

Adiós Ley de Ingresos | Caen las pólizas de seguro y cada vez más personas apuestan por la salud pública. Freepik

“Hay quienes te suben la póliza y otras que te limitan la cobertura para no impactar el monto de la prima. Hay otras que te aumentan el costo del deducible o del coaseguro”. De todas formas, el efecto es el mismo: “Sí van a tener un impacto en el costo”.

Colín reveló que hubo un acercamiento entre autoridades y el sector asegurador con el objetivo de evitar alzas considerables en las pólizas; “sin embargo, estamos viendo que sí se ha dado un impacto”, confesó.

El plan del Gobierno para reducir el efecto sobre el costo de las pólizas de seguro médico

El gobierno federal intentó mitigar el efecto con un estímulo fiscal.

Las compañías que habían acreditado el IVA hasta el 31 de diciembre de 2024 podían evitar declaraciones complementarias si se comprometían a pagar el impuesto de 2025 en hasta 12 parcialidades, con vencimiento antes del 15 de diciembre de 2026.