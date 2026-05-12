Con el paso de los años, la búsqueda de actividades físicas que sean amigables con el cuerpo pero efectivas para la salud se vuelve una prioridad. Además con la llegada del invierno, que restringe las actividades al aire libre para algunas personas, las personas buscan nuevas opciones. Si bien las caminatas diarias y la bicicleta fija han sido históricamente las recomendaciones de cabecera de los médicos para los adultos mayores, existe una alternativa cotidiana que, según nuevas investigaciones, podría superar a los clásicos en beneficios cardiovasculares. Como muchas personas eligen suscripciones a gimnasios con equipamientos costosos o algunos probablemente ya los tengan en tu hogar, hay una alternativa ideal para ellos. El remo en máquina es un ejercicio clave para cuidar el cuerpo. Se trata de una práctica accesible, pero que requiere conocer la técnica y asesoramiento previo. Aunque a menudo se lo evita por desconocimiento o por no ser algo familiar, los especialistas en medicina preventiva están revalorizando esta actividad como una herramienta potente para la longevidad. A diferencia del llano, el movimiento sentado desafía al cuerpo de una manera única: obliga al corazón a bombear con más fuerza en lapsos cortos, lo que se traduce en un entrenamiento de intervalos de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata convencional. Además, esta práctica involucra aproximadamente el 85% de los músculos (especialmente piernas, espalda y core) en un solo movimiento fluido. Es una alternativa de bajo impacto a correr que combina resistencia aeróbica y tonificación muscular, quemando hasta 600-800 calorías por hora. Para realizarlo de forma eficiente y evitar lesiones, se debe seguir esta secuencia específica de movimiento: Según un estudio de electromiografía (EMG) publicado en ResearchGate y analizado por especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, el remo involucra entre el 80% y el 86% de los grupos musculares principales del cuerpo. Además, cuenta con estos beneficios: