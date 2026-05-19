Dentro del mundo de las rutinas de ejercicio, existe una práctica que gana cada vez más popularidad. Concretamente, la plancha abdominal se ganó un lugar central en las rutinas de entrenamiento funcional debido a su capacidad para trabajar múltiples grupos musculares al mismo tiempo .

A diferencia de los abdominales clásicos o de las sentadillas, se trata de un ejercicio isométrico, por lo que los músculos se contraen sin que haya movimiento articular. Al mantenerse en posición, se activan de forma simultánea el recto abdominal, el transverso del abdomen (el músculo más profundo delcore), la zona lumbar, los glúteos y la musculatura de los hombros.

El objetivo central es fortalecer el core, ese conjunto de músculos que estabiliza toda la columna vertebral. Una investigación publicada en el Journal of Strength and Conditioning Research señala que el trabajo de core tiene impacto directo en la corrección postural y en la reducción de dolores lumbares crónicos, uno de los problemas de salud más frecuentes en la población adulta argentina según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

¿Cuánto tiempo debe durar una plancha abdominal?

En este contexto, una de las dudas más frecuentes entre quienes entrenan es cuánto tiempo debe durar realmente una plancha para que sea efectiva y segura.

En los gimnasios y en las redes sociales circula la idea de que sostenerse en plancha durante varios minutos es una señal de condición física superior. Sin embargo, especialistas en entrenamiento coinciden en que la clave de este ejercicio no está en resistir varios minutos, sino en sostener una técnica correcta durante todo el tiempo.

Stuart McGill, investigador canadiense especializado en biomecánica de columna y una referencia ineludible en el mundo del entrenamiento, sostiene que la plancha pierde eficacia —y puede volverse contraproducente— en el momento en que la técnica se deteriora por fatiga. Según su trabajo, la activación muscular correcta durante períodos cortos supera en beneficios a mantener la posición con la cadera caída o la espalda arqueada.

La "plancha abdominal" es crucial para prevenir dolores de espalda al fortalecer la zona media. (Fuente: Pexels)

Los rangos de referencia que manejan los profesionales del fitness varían según el nivel de cada persona:

Principiantes: entre 15 y 30 segundos por serie. El foco debe estar en aprender a “sentir” el abdomen activado, no en durar.

Nivel intermedio: de 30 a 45 segundos, una vez que la postura está consolidada.

Nivel avanzado: entre 45 y 60 segundos es considerado el rango óptimo por la mayoría de los especialistas.

Superar holgadamente el minuto no necesariamente implica un beneficio adicional. En ese caso, la recomendación es sumar dificultad mediante variantes: plancha lateral, plancha con movimiento de pies o la plancha invertida (mirando hacia el techo), que involucran planos musculares distintos y representan un desafío real sin resignar calidad de ejecución.

Los errores más comunes al hacer la plancha

Más allá del tiempo, hay fallas de técnica que convierten a la plancha en un ejercicio ineficiente o incluso lesivo:

Retener el aire: el error más frecuente. La respiración debe ser continua y controlada.

Hundir la zona lumbar o elevar demasiado la cadera: ambas variaciones sacan la tensión del core y la trasladan a zonas que no deben cargar ese esfuerzo.

Tensar el cuello: la cabeza debe alinearse naturalmente con la columna, no proyectarse hacia adelante.

Cuando alguno de estos errores aparece, la señal es clara: es momento de bajar, descansar y retomar.