Hallazgo internacional: un mapa del siglo XVII resolvió uno de los mayores enigmas sobre la vida de Shakespeare.

William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, una localidad inglesa ubicada a orillas de un río, donde miles de turistas se acercan a conocer su casa de la infancia, aunque queden pocos rastros suyos en la actualidad.

No obstante, un mapa del siglo XVII recientemente descubierto señala, por primera vez, la ubicación exacta de la única casa que el dramaturgo compró en la ciudad y donde, tal vez, trabajó sus últimas obras.

Un mapa del siglo XVII resolvió uno de los mayores enigmas sobre Shakespeare

Lucy Munro, profesora de Shakespeare y Literatura Moderna Temprana en el King’s College de Londres, halló un documento y afirmó que aporta “piezas adicionales del rompecabezas” a la vida del poeta.

Lo curioso de esta historia es que fue hallado de pura casualidad.

Lucy Munro, profesora de Shakespeare y Literatura Moderna Temprana en el King’s College de Londres. King's College de Londres.

“Lo encontré en los Archivos de Londres cuando estaba buscando otras cosas”, indicó.

La ubicación del edificio de Shakespeare

Los historiadores que estudian la vida de William Shakespeare registraron que el dramaturgo compró una propiedad en 1613 cerca del Teatro Blackfriars, no obstante, la ubicación exacta fue un misterio a lo largo de la historia.

La única constancia que existe es una placa en un edificio del siglo XIX, que deja constancia de que el dramaturgo tuvo alojamiento “cerca de este lugar”.

El plano del recinto de Teatro Blackfriars muestra una vivienda grande en forma de “L” creada a partir de un antiguo monasterio medieval. King's College de Londres

Pero el misterio llegó a su fin. En el mapa encontrado por Munro y que fue dado a conocer en la Universidad de King’s College London, se ve un plano del recinto de Teatro Blackfriars y una vivienda grande en forma de “L” creada a partir de un antiguo monasterio medieval.

Además de la ubicación, el mapa muestra el tamaño preciso de la casa del dramaturgo, cómo estaba organizada y los edificios que lo rodeaban.

“Este descubrimiento pone en duda la narrativa de que Shakespeare simplemente se retiró a Stratford y no pasó más tiempo en la ciudad. Se pensó que compró su propiedad en Blackfriars solo como inversión, pero no sabemos si esto es cierto, o si nunca la usó para sí mismo”. Profesora Lucy Munro.

Asimismo, manifestó: “Al fin y al cabo, podría haber comprado una propiedad de inversión en cualquier parte de Londres, pero esta casa estaba cerca de su lugar de trabajo en el Teatro Blackfriars“.

Por último, se refirió a los últimos trabajos del poeta en aquella locación. “Sabemos que Shakespeare coescribió ‘Dos nobles parientes’ con John Fletcher más tarde en 1613, y esta nueva evidencia de que la casa Blackfriars era bastante considerable hace que no sea inconcebible que parte de ella pudiera haber sido escrita en esta misma propiedad. También sabemos que Shakespeare visitó Londres en noviembre de 1614, ¿no es probable que se alojara en su propia casa?”, manifestó.

Una de las preguntas que surge es que ocurrió con la propiedad, lo cierto es que la nieta de Shakespeare, Elizabeth Hall Nash Barnard, vendió la propiedad en 1665 y un año después fue destruida en el Gran Incendio de Londres, como otros edificios de la ciudad.