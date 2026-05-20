La natación es considerada uno de los ejercicios más completos para fortalecer el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Shutterstock)

La actividad física cumple un rol clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en el cuidado general del organismo. Aunque caminar o andar en bicicleta suelen aparecer entre las recomendaciones más habituales, especialistas en salud remarcan que existe otro ejercicio que ofrece beneficios aún más completos para el corazón y la circulación.

Según información difundida por la Cleveland Clinic, la natación se destaca como una de las actividades más efectivas para fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar el flujo sanguíneo y trabajar todo el cuerpo con un impacto reducido sobre las articulaciones.

La natación es considerada uno de los ejercicios más completos para fortalecer el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Freepik)

Natación, uno de los mejores ejercicios para cuidar el corazón

La natación es considerada un ejercicio aeróbico completo porque obliga al corazón y a los pulmones a trabajar de manera constante mientras se movilizan distintos grupos musculares al mismo tiempo.

De acuerdo con los especialistas, practicar este deporte de forma regular puede ayudar a:

Reducir la presión arterial.

Mejorar los niveles de colesterol.

Favorecer una mejor circulación sanguínea.

Disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aumentar la resistencia física y pulmonar.

Incluso, investigaciones citadas por expertos señalan que las personas que nadan frecuentemente presentan un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes llevan una vida sedentaria.

Mejora la circulación sanguínea y fortalece el cuerpo

Uno de los principales beneficios de nadar es que el cuerpo debe moverse constantemente contra la resistencia natural del agua. Ese esfuerzo obliga al corazón a bombear sangre de manera más eficiente y mejora el funcionamiento general del sistema circulatorio.

Además, el agua reduce el impacto sobre huesos y articulaciones, algo que convierte a la natación en una alternativa ideal para:

Personas con sobrepeso.

Adultos mayores.

Quienes tienen dolor articular.

Pacientes en recuperación física.

Personas con movilidad reducida.

Los especialistas también destacan que el ejercicio acuático ayuda a fortalecer músculos, aumentar la capacidad pulmonar y mejorar la oxigenación del cuerpo .

La natación es considerada uno de los ejercicios más completos para fortalecer el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Freepik)

Los beneficios que hacen de la natación un ejercicio completo

A diferencia de otras actividades físicas de alto impacto, la natación permite entrenar el cuerpo de manera intensa sin generar un desgaste excesivo en las articulaciones.

Entre sus ventajas más destacadas aparecen:

Trabajo integral de piernas, brazos y abdomen.

Mayor resistencia cardiovascular.

Menor riesgo de lesiones.

Mejora del equilibrio y la coordinación.

Sensación de relajación y reducción del estrés.

Por ese motivo, muchos médicos y especialistas recomiendan incorporar ejercicios acuáticos dentro de una rutina semanal para mejorar la salud general y mantener activo el sistema cardiovascular a largo plazo.