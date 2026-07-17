Ni potos ni ficus: la mejor planta de interior que es ideal para departamentos pequeños y es muy fácil de cuidar. (Imagen ilustrativa)

Elegir una planta de interior para un departamento chico suele terminar siempre en las mismas dos opciones. El espacio limitado obliga a descartar ejemplares que crecen demasiado o piden macetas grandes.

Ahí aparece la fitonia (Fittonia albivenis), también conocida como planta nerviosa o planta mosaico, originaria de las selvas tropicales de Perú.

Por qué le gana al potos y al ficus

El ficus gana altura y volumen con los años, hasta convertirse en un mueble más dentro de la casa. El potos, en cambio, crece como enredadera y necesita tutores o estanterías donde apoyarse.

La fitonia (Fittonia albivenis), también conocida como planta nerviosa o planta mosaico, originaria de las selvas tropicales de Perú. Gemini.

La fitonia, en cambio, apenas supera los 15 centímetros de altura. No necesita podas frecuentes ni soportes, y es totalmente segura para niños y mascotas.

Sus hojas ovaladas combinan nervios blancos, rosas o rojos sobre un fondo verde oscuro, un efecto que ninguna variedad de potos o ficus logra igualar.

Cuidados básicos para que no se marchite

Aunque parece delicada, la fitonia no es exigente si se respetan algunas pautas simples:

Luz: indirecta brillante o semisombra, nunca sol directo

Riego: sustrato húmedo sin encharcar, dejando secar los primeros centímetros

Humedad: ambiente húmedo, con pulverizaciones frecuentes

Temperatura: entre 20 y 24 grados, lejos de corrientes de aire frío

El error más habitual es dejar secar completamente el sustrato, lo que hace que las hojas pierdan color casi de inmediato. Un buen riego suele bastar para que recupere su aspecto original.

Su tamaño compacto la vuelve ideal para terrarios cerrados, cuencos de vidrio o composiciones sobre una misma bandeja, algo impensado con un ficus que, tarde o temprano, reclama su propio rincón.

En conclusión, para quien busca color sin resignar espacio libre, la fitonia se perfila como la alternativa más práctica frente a las dos opciones de siempre.