Colocar un trozo de papel aluminio en el tronco del limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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En los últimos años, una práctica comenzó a repetirse en huertas, jardines y patios, cubrir con papel aluminio el tronco de los limoneros . Aunque muchas personas creen que se trata de un método para ahuyentar insectos o evitar plagas, la finalidad de esta técnica es completamente distinta.

Especialistas en horticultura explican que el aluminio puede convertirse en un aliado para proteger la corteza del árbol frente a las variaciones extremas de temperatura, especialmente durante los meses más fríos del año. La recomendación suele aplicarse, sobre todo, en limoneros jóvenes o que fueron plantados recientemente.

¿Para qué sirve colocar papel aluminio en el tronco del limonero?

La función principal del papel aluminio es actuar como una superficie reflectante que reduce el calentamiento excesivo de un solo lado del tronco cuando recibe la luz directa del sol.

Al reflejar parte de la radiación solar, ayuda a mantener una temperatura más uniforme en la corteza y disminuye el impacto que producen los cambios bruscos entre el calor del día y el frío de la noche.

Este método busca prevenir un problema conocido como escaldadura solar, una alteración que puede afectar el desarrollo del árbol sin que los daños sean evidentes en un primer momento.

¿Qué es la escaldadura solar y cómo afecta al limonero?

Durante el invierno, el sol puede calentar intensamente uno de los lados del tronco. Horas después, cuando baja la temperatura o se presenta una helada, esa misma zona se enfría de forma repentina.

Ese cambio térmico puede provocar lesiones internas en los tejidos de la corteza, originar grietas y afectar el crecimiento futuro del limonero.

En muchos casos, las consecuencias recién se observan en primavera, cuando el árbol presenta brotes más débiles, menor vigor y un desarrollo más lento.

Colocar un trozo de papel aluminio en el tronco del limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan Archivo El Cronista

¿En qué momento conviene utilizar esta técnica?

Los expertos recomiendan emplear este sistema únicamente durante los primeros años de vida del limonero o después de haberlo trasplantado.

También puede ser útil en regiones donde el invierno combina días soleados con noches de bajas temperaturas, una condición que favorece la aparición del estrés térmico.

Lo ideal es colocar el papel aluminio al comenzar la temporada fría y retirarlo cuando desaparece el riesgo de heladas o de cambios bruscos de temperatura.

Errores que conviene evitar al envolver el tronco

Aunque se trata de un método sencillo, es importante no ajustar demasiado el aluminio alrededor del tronco.

Si permanece colocado durante demasiado tiempo o acumula humedad, podría favorecer la aparición de hongos o generar otras complicaciones en la corteza.

Además, esta práctica no reemplaza los cuidados habituales que necesita un limonero para crecer en buenas condiciones, entre ellos:

Mantener un riego adecuado.

Garantizar un buen drenaje del suelo.

Aportar nutrientes cuando sea necesario.

Realizar podas de mantenimiento en la época indicada.

¿Qué dicen los especialistas?

Diversos estudios sobre fruticultura indican que la escaldadura solar puede afectar el crecimiento de los árboles incluso cuando no deja señales visibles en la corteza.

En plantaciones comerciales, este tipo de daños puede reducir el desarrollo y la productividad de los cítricos. En jardines y huertas familiares, suele reflejarse en limoneros con menor vigor y una recuperación más lenta tras el invierno.