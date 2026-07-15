Frotar la canilla con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Las manchas blancas en la canilla son un problema común en baños y cocinas. Se forman por la acumulación de sarro y minerales del agua, dejando marcas difíciles de sacar. Sin embargo, un truco casero empezó a viralizarse: usar papel aluminio para limpiar la grifería.

Este método sorprende por su simpleza y bajo costo. En este sentido, cada vez más personas lo incorporan a la limpieza diaria porque no requiere productos químicos agresivos.

Por qué el papel aluminio elimina el sarro de la canilla

El secreto está en la reacción suave entre el aluminio y los depósitos minerales. Al frotar la superficie húmeda, el aluminio actúa como un abrasivo leve que no raya el metal, pero sí remueve las partículas adheridas.

Además, ayuda a devolver el brillo original de la grifería sin dañarla, algo clave en materiales cromados.

Para aplicarlo correctamente:

Cortá un trozo de papel aluminio

Humedecelo ligeramente con agua

Frotá la canilla con movimientos suaves

Insistí en zonas con más marcas blancas

Enjuagá y secá con un paño limpio

Si bien el resultado suele verse en pocos minutos, repetir el proceso una vez por semana mejora el mantenimiento general.

Qué tener en cuenta antes de usar este truco

No todas las superficies reaccionan igual. En este contexto, conviene considerar algunos cuidados para evitar daños:

Evitá usarlo en materiales delicados o pintados

No frotes con demasiada presión

Probá primero en una zona poco visible

Las manchas blancas en la canilla son un problema común en baños y cocinas. Instagram: @along.with.ellie

Por otro lado, este método funciona mejor cuando las manchas no están demasiado incrustadas. Si el sarro es muy antiguo, puede requerir una limpieza más profunda.

Como consejo extra, podés combinar este truco con una rutina simple de limpieza:

Secar la canilla después de usarla

Evitar que el agua quede estancada

Limpiar regularmente para prevenir acumulaciones

En conclusión, este truco con papel aluminio se convierte en una solución rápida, económica y efectiva para eliminar marcas de agua y mantener la canilla impecable con muy poco esfuerzo.