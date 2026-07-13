En esta noticia
La marca HDC presentó el horno inteligente con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo multifuncional que combina las capacidades de un horno convencional, una vaporera y una freidora de aire en un único aparato compacto de alta potencia.
Su versatilidad, sumada a su diseño contemporáneo y su avanzada tecnología de cocción, lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Actualmente, con este modelo disponible en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, logrando resultados profesionales y reduciendo aproximadamente a la mitad el tiempo promedio de cocción.
Nos despedimos de la freidora de aire: características del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se identifica como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y presenta una capacidad de 30 litros. Este artefacto está diseñado para cocinar sin la adición de grasa y con máxima eficiencia energética.
Su sistema de convección garantiza una distribución uniforme del calor, permitiendo que los alimentos alcancen una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta idóneo para recetas caseras que buscan un acabado de calidad profesional.
Este equipo facilita la freír, hornear, asar, deshidratar alimentos, entre otras funciones, a través de una pantalla táctil intuitiva que proporciona 18 programas automáticos preestablecidos.
Una de las características más notables es su capacidad de combinar dos programas de cocción de manera simultánea, posibilitando obtener resultados precisos y de calidad profesional.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético óptimo y permite controlar visualmente la cocción.
Características del horno de convección de 1800 W y 30 litros
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamie
Horno Smart HAF-SO30LBK: Versatilidad y Seguridad en Cocción
El horno smart HAF-SO30LBK se caracteriza no únicamente por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina contemporánea. La marca HDC ha implementado en este modelo un sistema de seguridad que apaga el dispositivo de forma automática al concluir el tiempo de cocción, proporcionando así tranquilidad a los usuarios.
Adicionalmente, el horno presenta una función de autolimpieza que facilita su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin la preocupación del tiempo que conlleva limpiar tras la cocción.
Los usuarios elogian la versatilidad del horno inteligente HAF-SO30LBK
La marca HDC anuncia que planea lanzar accesorios adicionales para el horno, lo que aumentará aún más su versatilidad. Con la llegada de estos complementos, los usuarios podrán explorar nuevas técnicas culinarias, sin complicaciones y con resultados de calidad profesional en casa.
Los usuarios ya comparten sus experiencias positivas con el horno smart HAF-SO30LBK, destacando su rapidez y la calidad en la cocción de diversos platillos. La integración de múltiples funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio en la cocina, sino que también proporciona una forma más eficiente de preparar comidas saludables y sabrosas.
Horno HAF-SO30LBK: Versatilidad y Estilo para tu Cocina
El horno inteligente HAF-SO30LBK también cuenta con una función de seguridad que evita sobrecalentamiento, garantizando un uso seguro en el hogar ante cualquier inconveniente.
Además, con su función de autolimpieza, el mantenimiento se vuelve sencillo, permitiendo así que los usuarios se enfoquen en disfrutar sus platos sin preocuparse por la limpieza.
Más noticias de argentina
Noticias de tu interés
Mercados. Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 13 de julio minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 13 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.