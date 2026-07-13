La marca HDC presentó el horno inteligente con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo multifuncional que combina las capacidades de un horno convencional, una vaporera y una freidora de aire en un único aparato compacto de alta potencia.

Su versatilidad, sumada a su diseño contemporáneo y su avanzada tecnología de cocción, lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.

Actualmente, con este modelo disponible en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, logrando resultados profesionales y reduciendo aproximadamente a la mitad el tiempo promedio de cocción.

Nos despedimos de la freidora de aire: características del horno inteligente de HDC

El horno smart HAF-SO30LBK se identifica como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y presenta una capacidad de 30 litros. Este artefacto está diseñado para cocinar sin la adición de grasa y con máxima eficiencia energética.

Adiós a la freidora de aire | El moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas (foto: archivo).

Su sistema de convección garantiza una distribución uniforme del calor, permitiendo que los alimentos alcancen una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta idóneo para recetas caseras que buscan un acabado de calidad profesional.

Este equipo facilita la freír, hornear, asar, deshidratar alimentos, entre otras funciones, a través de una pantalla táctil intuitiva que proporciona 18 programas automáticos preestablecidos.

Una de las características más notables es su capacidad de combinar dos programas de cocción de manera simultánea, posibilitando obtener resultados precisos y de calidad profesional.

Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético óptimo y permite controlar visualmente la cocción.

Características del horno de convección de 1800 W y 30 litros

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran: