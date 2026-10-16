El bicarbonato de sodio es uno de los productos que más aparece en las recetas caseras para limpiar distintas superficies del hogar. Su combinación con jabón líquido fue incluida entre las fórmulas evaluadas por el Toxics Use Reduction Institute (TURI), un instituto estadounidense especializado en la reducción del uso de sustancias tóxicas.

En un documento dedicado a recetas de limpiadores caseros, el laboratorio enumera distintas formulaciones para utilizar en superficies como pisos, paredes, mesadas y otros sectores del hogar. Entre ellas aparece una preparación que combina jabón líquido con bicarbonato de sodio, además de limón y agua.

Qué dicen los científicos sobre la mezcla y para qué sirve

Los científicos revelan la composición de la mezcla: la publicación se titula “Home Made House Hold Cleaner Recipes tested at the TURI Lab” y reúne distintas recetas de productos de limpieza caseros que fueron probadas en el laboratorio.

Dentro del apartado de limpiadores multiuso, TURI incluye la Formulación 9, que indica mezclar jabón líquido con una cucharada de bicarbonato de sodio, y luego agregar jugo de limón y agua.

La combinación aparece junto con otras alternativas que utilizan bicarbonato, vinagre, sal, bórax, jabón líquido y otros ingredientes para limpiar diferentes superficies.

El mismo documento incluye otra preparación basada únicamente en bicarbonato y agua: cuatro cucharadas de bicarbonato disueltas en un cuarto de galón de agua tibia, equivalente aproximadamente a 950 mililitros.

Mezclar jabón líquido con una cucharada de bicarbonato de sodio, y luego agregar jugo de limón y agua puede aportar a la limpieza. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para qué se utiliza el bicarbonato en la limpieza

Se incluye también al bicarbonato de sodio en varias preparaciones destinadas a la limpieza de superficies.

Además de esta formulación, el material propone utilizar bicarbonato con agua para preparar una pasta de limpieza y también menciona su utilización en superficies que pueden enjuagarse correctamente, como fregaderos y otros elementos del hogar.

En otras partes del estudio, el bicarbonato aparece en recetas destinadas a baños, cocinas, refrigeradores, utensilios y superficies metálicas. Por ejemplo, TURI propone utilizar bicarbonato con agua para limpiar accesorios de plomería y también recomienda una mezcla de bicarbonato y agua para superficies de acero inoxidable.

La presencia del bicarbonato en estas formulaciones explica por qué suele incorporarse a limpiadores caseros, mientras que el jabón líquido aporta un componente destinado a la limpieza de la superficie.

Cómo se compone la mezcla

El documento, a su vez, permite confirmar que la mezcla de jabón líquido y bicarbonato fue incluida entre las recetas evaluadas por el laboratorio.

Lo que se puede comprobar a partir de este análisis es la existencia de la formulación y sus ingredientes:

Jabón líquido.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Jugo de limón.

Agua.

La misma documentación presenta otras fórmulas, como la preparación de cuatro cucharadas de bicarbonato en un cuarto de galón de agua tibia, además de diferentes combinaciones con vinagre, sal, bórax y otros productos.