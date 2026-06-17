Elon Musk hizo historia al transformarse en el primer trillonario del mundo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna alcanzó los u$s 1,05 billones. Este hito se produjo tras la exitosa salida a bolsa de SpaceX en la Bolsa de Nueva York , marcando un precedente en los negocios.

No obstante, años antes de este récord el empresario tomó una decisión inusual para alguien que posee una de las mayores fortunas del mundo: vender una gran parte de sus propiedades inmobiliarias para mudarse a una pequeña casa prefabricada.

En 2021, el director ejecutivo de Tesla decidió intercambiar su patrimonio por un estilo de vida sencillo y eligió una casa prefabricada valuada en u$s 50.000.

Cómo es la casa prefabricada de 37 m2 de Elon Musk

Esta estructura posee apenas 37 metros cuadrados y se ubica en las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, Texas . Allí se mudó junto a su entonces esposa Grimes y su hijo menor.

La casa cuenta con sala de estar, dormitorio, cocina y baño en un espacio sumamente reducido. Según datos de Teslarati, la estructura es tan ligera que puede ser remolcada por un Tesla Model X. El objetivo de Musk era adoptar una vida minimalista, alejada de los lujos convencionales.

Esta propiedad se encuentra cerca del área de pruebas donde SpaceX desarrollaba el cohete gigante Super Heavy. El cambio de residencia se dio luego de que Musk anunciara en Twitter su plan de desprenderse de sus bienes. Para el empresario, la prioridad era simplificar su existencia diaria.

El multimillonario desarme inmobiliario en California

Desde aquel anuncio, Musk se deshizo de varias propiedades de lujo. Vendió cuatro casas contiguas en Bel Air, California, por un total de u$s 61,8 millones. Además, otras dos operaciones inmobiliarias generaron ingresos por US 36 millones, sumado a una venta previa de u$s 4 millones en 2019.

El interés por su estilo de vida creció a la par de sus éxitos financieros. Las acciones de SpaceX debutaron a u$s 150, lo que representó un aumento del 11% con respecto al precio fijado en la oferta pública inicial. Con esto, SpaceX alcanza una valoración aproximada de u$s 2 billones.

SpaceX y el camino al primer billón de dólares

Hoy, la fortuna de Musk supera la suma de los patrimonios de Jeff Bezos y los fundadores de Google. Jeff Bezos (Amazon), Larry Page y Sergey Brin (Google). En conjunto, reúnen unos u$s 849.000 millones.

La participación de Musk en SpaceX representa más del 70% de su fortuna personal. Aunque su patrimonio superó el billón de dólares, su riqueza está concentrada en acciones. Además de la firma aeroespacial, posee activos clave en Tesla, la red social X (ex Twitter) y xAI.

El aumento de su riqueza ocurrió pese a las controversias que rodearon su carrera recientemente. Estas incluyen disputas legales por su remuneración en Tesla y críticas por la compra de Twitter. También han surgido dudas en el mercado sobre sus actividades políticas y su influencia en Estados Unidos.

La magnitud de su riqueza es sorprendente al compararla con las economías de naciones enteras. Una fortuna de un billón de dólares equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto (PBI) anual de Suiza. Este dato subraya el impacto inédito de Musk en el panorama financiero y empresarial contemporáneo.