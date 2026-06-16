La compañía SpaceX, dirigida por el magnate Elon Musk, formalizó este martes la adquisición de Anysphere, la empresa detrás del asistente de programación con IA Cursor. La transacción valúa a Cursor en u$s 60.000 millones en términos de capital accionario implícito, y al cierre cada acción de Cursor se convertirá en acciones Clase A de SpaceX.

SpaceX había revelado en abril que obtuvo el derecho de comprar Cursor más adelante en el año, pero la operación quedó en suspenso hasta después del proceso de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada.

Si la operación fuera cancelada bajo ciertas condiciones, SpaceX deberá abonar una penalidad de u$s 10.000millones y una comisión regulatoria de u$s 4.000 millones en caso de que el acuerdo fracase por razones antimonopólicas.

SpaceX en el tablero de la inteligencia artificial

La adquisición llega apenas días después del debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq, que valoró a la compañía en más de u$s 2 billones y la posicionó entre las empresas más valiosas del mundo. La movida no es un giro inesperado: en febrero, SpaceX se fusionó con xAI, la compañía de IA que desarrolla el chatbot Grok, en una operación valuada en u$s 1,25 billones. La adquisición de Cursor podría darle a xAI un posicionamiento más sólido en el mercado de la IA para código de programación, donde hasta ahora había quedado rezagada frente a sus competidores.

Cursor contaba con el respaldo de algunos de los nombres más prominentes del capital de riesgo de Silicon Valley, entre ellos Andreessen Horowitz y Thrive, además de Nvidia y Google. La startup se encontraba en conversaciones para una ronda de financiamiento que la valuaría en u$s 50.000 millones. Con la adquisición, SpaceX no solo incorpora una de las herramientas de desarrollo más adoptadas del mercado, sino también la infraestructura y el talento necesarios para escalar sus propias capacidades de ingeniería de software con IA.

Cursor es una de las plataformas de programación con IA más utilizadas en la actualidad.

El vibe coding y la guerra de los asistentes de IA

Cursor, fundada en 2022 por Anysphere, se convirtió en una de las herramientas de programación asistida por IA más utilizadas entre los desarrolladores de software. El producto permite escribir, depurar y modificar código mediante instrucciones en lenguaje natural, compitiendo directamente con Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI.

Esta categoría se instaló en el centro del debate tecnológico bajo el concepto de vibe coding: la práctica de generar o modificar código a partir de descripciones en lenguaje cotidiano, sin necesidad de escribir cada línea manualmente. Cursor es considerada la herramienta de programación con IA más exitosa comercialmente, con más de un millón de usuarios y cerca de u$s 2.000 millones en ingresos anuales recurrentes.

La integración de Cursor al ecosistema de SpaceX y xAI podría alterar el equilibrio del mercado de la IA profesional, al dotar a Grok de una plataforma de desarrollo masiva desde la cual expandirse.

Elon Musk busca desafiar a OpenAI y Anthropic con la adquisicíon de Cursor.

SpaceX y una IPO histórica

El pasado 12 de junio de 2026 quedó marcado en los libros de la historia financiera: SpaceX debutó en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX con un alza del 19% sobre su precio de oferta de u$s 135 por acción, cerrando la jornada a u$s 161. El total recaudado en la IPO fue de aproximadamente u$s 75.000 millones, convirtiéndose en la mayor oferta pública inicial de lahistoria, superando a la de Saudi Aramco en 2019, y ubicando la valoración de la compañía por encima de los 2 billones al cierre.

La compra de Cursor, anunciada apenas cuatro días después del debut bursátil, es la primera gran apuesta estratégica de SpaceX como empresa pública: una señal clara de que la compañía no solo llegó a Wall Street para recaudar capital, sino para redefinir el mapa de la inteligencia artificial.