Saludar en el trabajo parece una acción automática, pero no son pocos quienes la omiten. Según la psicología, este gesto no es solo una formalidad, sino una forma esencial de reconocer al otro y mostrar respeto .

Cumple la función de abrir la puerta a la interacción, que es fundamental para garantizar una buena convivencia dentro de cualquier equipo laboral.

¿Por qué algunos evitan saludar? Esto dice la psicología

La ausencia de saludo no siempre responde a la mala educación. Un estudio de Personality and Social Psychology Bulletin indica que las personas que se sienten superiores reducen señales de afiliación. Así, evitar el saludo funciona como una manera sutil de marcar distancia o dejar clara una posición de poder frente al resto.

Sin embargo, el ego no es el único factor involucrado. La ansiedad social también cumple un rol determinante en este comportamiento. El psicólogo Sergi Rufi explica que el miedo al juicio ajeno o a no recibir respuesta puede ser tan fuerte que muchos prefieren pasar desapercibidos de forma inconsciente para evitar exponerse.

El impacto de la falta de cortesía en la oficina

Para gran parte de los empleados, no recibir un saludo se percibe como una falta grave. Este pequeño gesto omitido puede deteriorar rápidamente el clima laboral y la percepción de respeto entre colegas.

El impacto es mayor para quienes padecen ansiedad social. Para estas personas, arriesgarse a saludar y ser ignorados puede vivirse como una amenaza directa, lo que refuerza el sentimiento de aislamiento.

Cómo romper la barrera del silencio

Superar esta dificultad requiere un enfoque de exposición gradual, según recomiendan los especialistas. El proceso consiste en empezar con saludos cortos hacia personas conocidas. Con el tiempo, la persona puede animarse a interactuar más, perdiendo el miedo y mejorando su confianza dentro del entorno laboral.

En definitiva, el saludo es mucho más que una simple cuestión de modales o “buena onda”. Se trata de una herramienta de comunicación clave para construir vínculos sólidos. Fomentar este hábito ayuda a crear un ambiente de trabajo mucho más sano, respetuoso y colaborativo para todos los integrantes de la organización.