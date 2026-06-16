SpaceX ya vale más que Amazon y se acerca a Microsoft.

Las acciones de SpaceX extendieron su rally en las primeras operaciones del martes, llevando el valor de mercado de la compañía aeroespacial de Elon Musk a más de u$s2.8 billones, por encima de Amazon y a una distancia cada vez menor de Microsoft.

De acuerdo con datos de Companies Market Cap, la empresa alcanzó una valuación de u$s 2.82 billones, superando en más de 160,000 millones a Amazon y ubicándose a cerca de 80,000 millones de Microsoft.

El avance se produce apenas días después de su debut bursátil en Nasdaq, donde las acciones comenzaron a cotizar a u$s135 por título. Desde entonces, acumulan un rendimiento cercano a 58%.

“Estamos viendo que el desempeño de las acciones de SpaceX ha sido totalmente positivo”, dijo Jacobo Rodríguez, consultor financiero en Roga Capital.

El entusiasmo de los inversionistas ha sido impulsado tanto por la expectativa alrededor de los negocios espaciales y de internet satelital de la compañía como por factores técnicos asociados a su incorporación a índices bursátiles.

Roberto Solano, gerente de Análisis Económico y Financiero de Monex, señaló que el debut despertó un fuerte interés entre inversionistas minoristas, quienes recibieron una asignación equivalente a 20% de la oferta, además de registrar un volumen superior a 500 millones de acciones negociadas durante su primera jornada.

A ello se suman las nuevas reglas de Nasdaq, que permiten a compañías de gran capitalización incorporarse con mayor rapidez a algunos índices bursátiles, obligando a fondos indexados a comprar acciones para replicar dichos referentes.

“Justamente de ahí puedes considerar que hay grandes capitales entrando, pero no necesariamente por especulación, sino por una obligación contractual”, dijo Cipactli Jiménez, analista bursátil independiente.

Los fundamentales aún generan dudas

A pesar de la euforia del mercado, algunos analistas consideran que la valuación actual de SpaceX podría haberse adelantado a la capacidad de generación de utilidades de la empresa.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), SpaceX registró ingresos por u$s18,700 millones durante el año pasado, impulsados principalmente por el crecimiento de Starlink, su negocio de internet satelital.

Sin embargo, la empresa reportó una pérdida neta de u$s4,900 millones debido al incremento de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, el desarrollo del programa Starship y el despliegue de satélites.

“El valor está extremadamente inflado”, dijo Jiménez. “Lo importante será observar si el crecimiento de los ingresos termina justificando la valuación”.

El especialista advirtió que la acción podría enfrentar episodios de alta volatilidad e incluso una corrección significativa, en hasta 80%, una vez que disminuya el entusiasmo inicial de los inversionistas.

La historia reciente de algunas de las ofertas públicas iniciales más esperadas de Wall Street muestra que los primeros meses posteriores al debut suelen estar acompañados de fuertes ajustes. Alibaba perdió alrededor de 30% tras su salida al mercado, mientras que Meta Platforms llegó a retroceder más de 50% y Coinbase acumuló una caída cercana a 75% durante su primer año como emisora pública.

Los números que respaldan a SpaceX

Para Solano, la atención del mercado comenzará a desplazarse gradualmente hacia variables más tradicionales, como las expectativas de crecimiento, el gasto de capital, la estructura financiera y la capacidad de SpaceX para competir dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

También será relevante el papel de Elon Musk en la estrategia de largo plazo de la compañía y la forma en que la administración responda al creciente escrutinio de inversionistas institucionales.

“La euforia del mercado es solo el oleaje, pero los fundamentales son el ancla que define el verdadero rumbo de una empresa”, señaló.

¿Cómo invertir en SpaceX desde México?

La llegada de SpaceX al mercado bursátil también abrió la puerta para inversionistas mexicanos interesados en participar en una de las compañías más seguidas del sector tecnológico y aeroespacial.

Los títulos ya están disponibles a través de algunas plataformas de inversión que ofrecen acceso a acciones estadounidenses. Sin embargo, analistas recomiendan cautela ante la volatilidad esperada en los próximos meses.

Jiménez sugirió que quienes decidan invertir lo hagan directamente en dólares para reducir el impacto de las fluctuaciones cambiarias y mantengan claro el horizonte de inversión estanlecido.

“El precio se encuentra muy por encima de su valor estimado, por lo que no puede descartarse una corrección. En ese escenario, la recuperación podría tomar más tiempo de lo que esperan algunos inversionistas”, dijo.