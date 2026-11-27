Por la Ley 24.013, pagarán a los desempleados por hasta 18 meses si cumplen los requisitos y hacen este trámite.

Los trabajadores registrados que hayan sido despedidos podrán acceder a una asistencia económica pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio establecido en la Ley Nacional de Empleo 24.013 que puede ser cobrada por hasta 18 meses si se cumplen ciertos requisitos.

Qué dice la Ley 24.013 sobre la prestación para trabajadores desempleados

La prestación está contemplada en el artículo 118 de la Ley Nacional de Empleo 24.013. Pueden hacer el trámite de solicitud los trabajadores registrados que hayan sido desvinculados. Las principales situaciones que detalla el sitio son las siguientes:

Despidos sin causa.

Despidos por fuerza mayor o por quiebre de la empresa.

Finalización del contrato de trabajo por vencimiento de plazo.

Trabajadores detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)

Sin embargo, no todos los trabajadores despedidos pueden acceder al seguro por desempleo. Quedarán excluidos:

Quienes no registren aportes al Fondo Nacional de Empleo, salvo la excepción prevista para trabajadores detectados como no registrados mediante fiscalización.

Quienes perciban determinadas prestaciones previsionales. La página oficial aclara que existen excepciones para pensiones contributivas.

Beneficiarios de programas de empleo o de determinadas prestaciones no contributivas.

Trabajadores contratados bajo la modalidad de pasantías.

Personas que perciban otra retribución o ingreso por una actividad laboral.

Trabajadores de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal.

Personal comprendido en establecimientos privados de enseñanza de la Ley 13.047.

Personal docente de educación superior de instituciones universitarias privadas reguladas por la Ley 24.521.

Por la Ley 24.013, pagarán a los desempleados por hasta 18 meses si cumplen los requisitos y hacen este trámite. Magnific

Por cuánto tiempo se puede cobrar la Prestación por Desempleo

Los trabajadores que cumplan las condiciones cobrarán las cuotas por un tiempo que depende de los períodos de aportes realizados durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral:

6 a 11 meses de aportes: 2 meses.

12 a 23 meses: 4 meses.

24 a 35 meses: 8 meses.

36 meses o más: 12 meses.

En el caso de los trabajadores mayores de 45 años, la prestación se extiende de forma automática por seis meses adicionales si continúan desempleados. De esta manera, pueden llegar a un máximo de 18 cuotas.

Por la Ley 24.013, pagarán a los desempleados por hasta 18 meses si cumplen los requisitos y hacen este trámite. ANSES.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

La Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, dictada en el marco del artículo 118 de la Ley 24.013, establece que la prestación mensual pagada por ANSES equivale al 75% de la mejor remuneración mensual neta del trabajador durante los seis meses anteriores al cese.

Resolución 4/2026. Fuente: Boletín Oficial

Sin embargo, contempla límites mínimos y máximas. El piso será el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), equivalente a $ 203.200 en noviembre. El tope será el 100% del mismo, equivalente a $ 406.400. Así, el monto liquidado será el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, siempre respetando esos dos límites.

En caso de los beneficiarios mayores a 45 años y que continúen desempleados al finalizar el período de 12 meses, continuarán cobrando por seis meses más, pero solo el 70% de la prestación original.

Además del dinero, quienes accedan al seguro de desempleo recibirán:

Cobertura médico asistencial.

Reconocimiento de la antigüedad a los fines jubilatorios.

Tarjeta SUBE con tarifa social.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Los trabajadores comprendidos en el Régimen establecido por las Leyes 24.013 y 25.371 (Construcción) deben tramitar el seguro de desempleo en la ANSES; mientras que los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajadores Rurales, de la Ley 26727, deben contactarse con el RENATRE.

La página oficial de ANSES y de RENATRE detallan los pasos a seguir y la documentación a reunir para hacer el trámite de solicitud.