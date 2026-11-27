Ni caminar despacio ni pedalear en bici sin resistencia: el ejercicio que mejora la salud cardiovascular y fortalece los músculos.

Una caminata a paso lento o peladear una vuelta en bici sin exigencia no son suficientes para mejorar la salud cardiovascular y fortalecer los músculos.

En este sentido, los especialistas remarcan que existe una actividad más completa, que cuida el corazón, trabaja casi todo el cuerpo y que, además, no castiga las articulaciones.

Natación: el ejercicio que combina cardio y fuerza

El ejercicio que mejora la salud cardiovascular y fortalece los músculos es natación. Se trata de una actividad aeróbica que estimula el corazón y los pulmones, y mejora la resistencia cardiorrespiratoria.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte señala que los ejercicios aeróbicos, entre ellos nadar, contribuyen a mejorar esa capacidad.

Ni caminar despacio ni pedalear en bici sin resistencia: el ejercicio que mejora la salud cardiovascular y fortalece los músculos. Representación con IA

Los beneficios principales son los siguientes:

Corazón: ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en reposo y a mejorar la eficiencia con la que se bombea la sangre.

Presión y colesterol: la actividad aeróbica sostenida puede colaborar en bajar la presión arterial y mejorar el perfil lipídico.

Músculos: intervienen brazos, piernas, espalda y abdomen, y el agua ofrece resistencia para trabajar fuerza y flexibilidad.

Articulaciones: el agua disminuye la carga sobre el cuerpo, por eso resulta útil en casos de artrosis o sobrepeso.

Ánimo: el ejercicio regular puede reducir la ansiedad y mejorar el descanso.

Además, el agua permite ejercitarse durante más tiempo sin que aumente el dolor articular o muscular, un punto clave para quienes abandonan otros deportes por molestias.

En cuanto a la frecuencia, la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada para los adultos, también para los mayores de 65. En este sentido, tres sesiones de unos 50 minutos permiten alcanzar esa meta.

Cómo empezar a nadar después de los 60 años

Las clases para adultos mayores parten de cero y se adaptan a cada persona. El miedo inicial suele aparecer por la falta de herramientas técnicas, como la respiración y la flotación, y no por una barrera psicológica.

Un orden posible para empezar:

Consulta médica previa, sobre todo si hay enfermedades crónicas o limitaciones físicas. Clases con profesor, de preferencia en grupo, para ganar confianza. Agua baja, con prácticas de respiración y flotación, sentado en el borde o con un flotador. Ritmo propio.

Además de lo físico, las clases grupales favorecen los vínculos sociales y ayudan a combatir el aislamiento.

No obstante, la natación no reemplaza por sí sola los ejercicios de fuerza y equilibrio que se aconsejan en los adultos mayores.

En conclusión, nadar es una puerta de entrada accesible a una vida activa, y empezar con guía profesional marca la diferencia.