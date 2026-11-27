Despegar sale a buscar un negocio regional de u$s 150 millones con su nueva apuesta en el segmento corporativo

En esta noticia El negocio del turismo corporativo

Organizar un viaje de trabajo es mucho más que comprar un pasaje y reservar un hotel. Detrás de cada traslado hay presupuestos que aprobar, políticas que cumplir, gastos que controlar y comprobantes que rendir. En muchas empresas, esos procesos todavía dependen de gestiones 100% manuales, correos electrónicos y plataformas poco intuitivas.

Solo en septiembre de 2026, 52.500 argentinos viajaron al exterior por motivos de negocios a través de Ezeiza y Aeroparque, según datos del INDEC. En el mismo mes, 29.000 extranjeros llegaron al país, también por trabajo.

En ese esquema, Uruguay figura como un mercado relevante: en el tercer trimestre del año, el país vecino recibió por vía fluvial a 68.900 turistas residentes argentinos, de los cuales el 41,7% viajó por motivos de negocios, por encima de quienes lo hicieron para visitar familiares o amigos (31,3%) o por vacaciones y ocio (26,9%).

Dentro de ese mercado, que representa cerca del 15% del total de los viajes en América Latina y mueve unos u$s 150 millones anuales en la región, Despegar anunció el lanzamiento de una plataforma propia para gestionar los viajes corporativos.

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“Es una oportunidad de crecimiento dentro del objetivo de triplicar la compañía en los próximos años”, sostuvo la agencia de viajes -que hoy dirige Paula Cristi- en diálogo con El Cronista.

La propuesta se llama Despegar Business y apunta a un mercado en el que ya operan jugadores como BCD Travel, American Express Global Business Travel, Altour y FCM a nivel internacional; y Furlong Fox y Travel Services, a nivel local.

Con este lanzamiento, Despegar proyecta superar los u$s 1000 millones de facturación este año. “Buscamos simplificar la manera en que las empresas gestionan sus viajes corporativos”, sostuvo Max González Costa, Chief New Ventures & M&A Officer de la compañía.

La nueva solución apunta a reducir fricciones que se dan en los procesos manuales mediante una experiencia conversacional que permite a los colaboradores gestionar sus solicitudes con mayor autonomía, mientras las empresas mantienen el control sobre los gastos y las políticas de viaje.

El negocio del turismo corporativo

El concepto “viaje de negocios” ya no el mismo de antes. La frontera entre los desplazamientos laborales y los personales es cada vez más nítida. La extensión de las estadías, el trabajo remoto y la posibilidad de alternar reuniones con días de descanso, llegaron para quedarse .

En diálogo con El Cronista, Daniel Katchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, analizó la transformación de este nuevo pasajero corporativo:

“Antes le preguntabas a alguien si viajaba por trabajo o por negocio y era muy fácil: el 20% era corporativo y el 80% no. Hoy están mezclados. Viaja por trabajo, pero se queda unos días. Ya no está más eso de que tiene que estar en la oficina el lunes”, explicó.

Según el ejecutivo, el pasajero estrictamente corporativo representa actualmente alrededor del 25% del negocio aeroportuario. A esa proporción se suma otro 20% a 25% asociado al fenómeno de workation, es decir, personas que mezclan sus obligaciones laborales con estadías de ocio.

De esta manera, Despegar busca ampliar las fuentes de crecimiento y avanzar sobre negocios que complementen su operación tradicional. En esa estrategia, la compañía proyecta llevar su valuación de u$s 1700 millones en 2025 a u$s 6000 millones en los próximos tres años.