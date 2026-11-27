Un perro mira por debajo de un portón.

La Ley 14.346 de Maltrato Animal establece penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad o malos tratos contra animales, incluso cuando se trate de sus propias mascotas.

La normativa contempla distintas conductas que pueden constituir un delito, desde no proporcionarles una alimentación adecuada hasta someterlos a sufrimientos innecesarios, abandonarlos o provocarles lesiones de manera intencional.

De acuerdo con la legislación, quienes incurran en estas prácticas pueden recibir una pena de 15 días a un año de prisión. Asimismo, la protección alcanza a los animales sin importar quién sea su dueño, por lo que tenerlos bajo cuidado no habilita a someterlos a situaciones de maltrato.

Qué actos son considerados maltrato animal y pueden terminar en prisión

La ley contempla diferentes situaciones que constituyen malos tratos hacia los animales .

Un perro camina solo en busca de un dueño. Fuente: Shutterstock

Entre ellas se encuentran:

No proporcionarles una alimentación adecuada.

Estimularlos con instrumentos que les causen dolor, como látigos.

Obligarlos a trabajar durante muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buenas condiciones físicas.

Suministrarles drogas sin fines terapéuticos.

Utilizarlos para transportar vehículos o cargas excesivamente pesadas.

Estas conductas pueden constituir un delito aunque sean realizadas por la persona que tiene al animal como mascota o responsable de su cuidado.

Cuáles son los actos de crueldad contra animales que castiga la Ley 14.346

La normativa también diferencia los malos tratos de los actos de crueldad, que incluyen prácticas que provocan lesiones, sufrimiento o la muerte de los animales.

Entre las conductas prohibidas se encuentran:

Realizar disecciones sobre animales vivos o cortarles partes del cuerpo, salvo excepciones vinculadas con la marcación o higiene.

Practicar operaciones sin anestesia y sin contar con título de médico o veterinario, excepto en situaciones de urgencia.

Experimentar con animales y luego abandonarlos.

Matar animales cuando están en estado de embarazo.

Lastimarlos, atropellarlos intencionalmente, torturarlos o provocarles sufrimientos innecesarios.

Organizarlos o utilizarlos en peleas públicas o privadas.

Realizar corridas de toros en las que sean lastimados, agredidos o asesinados.

Cómo denunciar un caso de maltrato animal

Ante una situación de malos tratos o crueldad, se debe realizar una denuncia penal. La misma no tiene costo alguno y los funcionarios tienen la obligación de recibirla.

Según el lugar donde haya ocurrido el hecho, la presentación puede realizarse en la comisaría más cercana, en la fiscalía o Unidad Funcional de Instrucción (UFI), o en el juzgado de instrucción correspondiente.