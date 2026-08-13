Los lentes son una herramienta crucial para innumerables personas, pero su uso cotidiano hace que acumulen polvo y suciedad. Sin una limpieza apropiada, los cristales pueden deteriorarse con el paso del tiempo y afectar su apariencia y calidad.

Los especialistas en ópticas revelaron un truco casero para mejorar el estado de las gafas sin recurrir a productos químicos.

¿Por qué se rayan los lentes?

Los rayones son sumamente comunes y suelen aparecer por diversas causas:

Limpiar los cristales en seco con telas ásperas.

Guardar las gafas sin funda en bolsos o mochilas.

Exposición a partículas de polvo y arena.

Uso prolongado sin mantenimiento adecuado.

Pese a los tratamientos antirreflejos, ningún lente es completamente resistente al desgaste, por lo que la limpieza diaria debe ser adecuada para prevenir daños.

Qué evitar a la hora de limpiar los lentes

Existen creencias populares de que el vinagre, limón y limpiadores químicos agresivos son útiles. Sin embargo, pueden dañar el recubrimiento y agravar los rayones.

A su vez, también se debe evitar el jabón común, ya que deja residuos incómodos.

Es clave elegir métodos de limpieza menos agresivos como productos específicos para las superficies delicadas para garantizar su máxima conservación en el largo plazo.

Consejos de expertos para limpiar los lentes

Los expertos en óptica explican que se deben utilizar los siguientes productos y materiales:

Agua corriente: remueve polvo y partículas sin causar daños al cristal.

Jabón neutro: contribuye a la eliminación de grasa y suciedad sin perjudicar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: previene la aparición de pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: opción conveniente para viajes o uso cotidiano.

Paso a paso para disminuir los rayones:

Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie.

Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado.

Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos.

Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma.

Cómo cuidar los lentes para que no se rayen

Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

Evita limpiarlos en seco o con ropa.

Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

Los especialistas en óptica enfatizan la importancia de seguir estas recomendaciones para maximizar la vida útil de las gafas. Además, sugieren limpiar los cristales diariamente, ya que la acumulación de polvo y grasa puede intensificar el desgaste.

Por otro lado, se advierte sobre el uso de productos no destinados para la limpieza de las gafas. Estos pueden comprometer la integridad de los tratamientos antirreflejo y, a largo plazo, afectar la salud visual de quienes dependen de las gafas.