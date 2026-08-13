Mantener la ropa blanca en buen estado puede ser complicado con el paso del tiempo. La acumulación de suciedad, las manchas y algunos residuos pueden hacer que las prendas pierdan su apariencia original.

El bicarbonato de sodio es un producto doméstico que puede utilizarse como apoyo durante el lavado. El American Cleaning Institute (ACI) señala que se trata de un compuesto alcalino suave que puede ayudar a remover determinados tipos de suciedad.

¿Cómo usar bicarbonato para lavar la ropa blanca?

Una de las formas de utilizar bicarbonato es incorporarlo al lavado junto con el detergente. El producto puede actuar como un auxiliar de limpieza y ayudar a tratar algunas manchas presentes en las prendas.

Para suciedad más intensa, el ACI recomienda un proceso de remojo en determinados casos. En prendas como uniformes deportivos muy sucios, por ejemplo, indica utilizar agua tibia, detergente y una taza de bicarbonato, dejando la ropa en remojo durante al menos una hora o durante toda la noche.

Antes de aplicar cualquier método, es importante revisar las instrucciones de cuidado de la prenda. La temperatura del agua y los productos utilizados deben ser compatibles con el tipo de tela.

¿El bicarbonato ayuda a quitar manchas de la ropa?

El bicarbonato puede ser útil frente a determinados tipos de suciedad gracias a sus propiedades alcalinas. El ACI explica que puede ayudar especialmente con suciedades de carácter ácido y que también puede utilizarse en algunas formulaciones para remojo.

Sin embargo, no todas las manchas responden de la misma manera. Para manchas específicas, como café, té o algunos alimentos, el ACI recomienda tratamientos previos con productos quitamanchas o detergente antes de lavar la prenda.

Por eso, el bicarbonato no debe considerarse un sustituto universal de los productos destinados a eliminar manchas. El tratamiento adecuado dependerá del origen de la suciedad y del material de la ropa.

¿Cómo recuperar el brillo de las prendas blancas?

Cuando las prendas blancas pierden brillo, el resultado puede estar relacionado con una limpieza insuficiente, residuos o acumulación de suciedad. El ACI recomienda separar correctamente la ropa, utilizar una cantidad adecuada de detergente y elegir la temperatura más alta que sea segura para el tejido.

El bicarbonato puede complementar el proceso de lavado, pero no garantiza por sí solo que una prenda vuelva a recuperar completamente su blancura original. Para determinados casos, existen blanqueadores de oxígeno y otros productos específicos que pueden ser más apropiados.

Finalmente, siempre conviene revisar la etiqueta de la ropa antes de utilizar cualquier producto. En especial, el ACI advierte que algunos tejidos requieren cuidados específicos y que determinados blanqueadores pueden dañar fibras como la lana, la seda o el spandex.