En esta noticia Los beneficios más destacados del romero

En un contexto marcado por los avances tecnológicos en el campo de la salud y el desarrollo de nuevas investigaciones científicas, las plantas medicinales continúan ocupando un lugar relevante en la prevención y el tratamiento de distintas enfermedades. Esto se relaciona con la presencia de principios activos capaces de generar efectos similares a los de algunos medicamentos convencionales.

Una investigación realizada en un centro de salud de Barcelona y publicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) analizó el consumo de estas plantas entre pacientes. El estudio determinó que el 59,6% de los pacientes utilizaba plantas medicinales y que, dentro de ese grupo, el 58% también seguía un tratamiento farmacológico, lo que evidenció un 54,4% de posibles interacciones.

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El uso de plantas, hierbas y especias medicinales puede variar ampliamente de acuerdo con la región y las tradiciones de cada país. De acuerdo con estimaciones atribuidas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 35,000 y 70,000 especies de plantas han sido utilizadas con fines medicinales a lo largo del tiempo.

Esta cifra equivale aproximadamente a entre 14% y 28% de las especies de plantas conocidas a nivel mundial.

Dentro del vasto campo de la farmacognosia y la medicina alternativa, una de las plantas que destaca es el romero.

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Los beneficios más destacados del romero

El romero, conocido científicamente como Rosmarinus officinalis, es una planta originaria de la región mediterránea, ampliamente utilizada en la gastronomía, tanto en la preparación de platos salados como en infusiones, como el té de romero.

El té de remero se puede tomar en cualquier momento del día, especialmente como infusión acompañada por canela o límón.

(Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Debido a su versatilidad y a sus numerosos beneficios, el romero es un ingrediente que no debería faltar en ninguna cocina. A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios del romero.