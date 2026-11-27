Una mujer limpia las baldosas de barro del jardín con una escoba y una mezcla de agua y vinagre de limpieza.

Las baldosas de barro son una de las alternativas más habituales para revestir jardines, patios y terrazas debido a su resistencia y su estética rústica. Sin embargo, la exposición constante a la humedad, las lluvias y el polvo favorece la acumulación de suciedad.

Para recuperar su aspecto original, existen diferentes métodos de limpieza que requieren productos económicos y fáciles de conseguir. Uno de ellos consiste en mezclar vinagre de limpieza con agua.

Los expertos de Clim Profesional, empresa especializada en productos de higiene y limpieza profesional, explican que para realizar esta tarea basta con disponer de tres elementos: vinagre, una escoba y una fregona.

Para qué sirve mezclar vinagre de limpieza con agua para limpiar las baldosas de barro del jardín

El vinagre de limpieza contiene ácido acético, una sustancia que facilita la eliminación de determinados depósitos minerales y residuos acumulados sobre las superficies.

Los especialistas de Clim Profesional recomiendan diluir este producto en agua tibia para obtener una solución suave que permita ablandar las manchas y facilite su posterior eliminación.

El vinagre de limpieza contiene ácido acético, una sustancia que facilita la eliminación de determinados depósitos minerales y residuos acumulados sobre las superficies. Shutterstock

Las baldosas de barro presentan una porosidad natural que les permite retener la humedad y regular la temperatura. Por este motivo, requieren cuidados específicos para conservar sus propiedades y evitar el deterioro de su superficie.

Cómo limpiar correctamente las baldosas de barro del jardín con vinagre

Según los especialistas, la proporción adecuada es una parte de vinagre de limpieza por cada cuatro partes de agua tibia.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Barrer el suelo para retirar el polvo, las hojas y los restos de tierra.

Preparar la mezcla en un cubo.

Distribuir la solución sobre las baldosas con una fregona.

Esperar unos minutos para que la suciedad se desprenda con mayor facilidad.

Frotar delicadamente con una escoba de cerdas suaves.

Aclarar con abundante agua fría.

Dejar secar al aire libre.

Asimismo, los especialistas aconsejan evitar los productos corrosivos, los disolventes y las escobas de cerdas duras, puesto que pueden provocar daños en el material.