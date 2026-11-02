El trabajo académico evaluó durante 17 semanas el impacto de un programa de caminata en adultos mayores sin entrenamiento previo.

Mantener la masa y la fuerza muscular en las extremidades inferiores resulta fundamental para preservar la movilidad, reducir el riesgo de caídas y evitar la pérdida de capacidad funcional con el paso de los años.

De acuerdo con una investigación desarrollada por los especialistas Hayao Ozaki y su equipo en la Universidad de Juntendo (Japón), realizar entrenamientos estructurados de caminata constituye una alternativa eficaz e inofensiva frente a los ejercicios gimnásticos tradicionales de alto impacto o las máquinas de pesas.

Por qué la caminata progresiva mejora el tamaño y la fuerza muscular

El trabajo académico evaluó durante 17 semanas el impacto de un programa de caminata en adultos mayores sin entrenamiento previo. La rutina combinó una etapa inicial de ejercicio continuo de intensidad moderada (semanas 1 a 8) con un esquema posterior de caminata a intervalos que alternó bloques de alta y baja velocidad (semanas 9 a 17).

Los análisis de laboratorio revelaron que la caminata progresiva logró incrementos estadísticamente significativos tanto en el grosor muscular de las partes anterior y posterior del muslo (cuádriceps y flexores) como en la fuerza isométrica máxima de la rodilla .

A diferencia de las evaluaciones previas que requerían medio año de observación, la evidencia científica demostró que las adaptaciones musculares se hacen visibles a partir de la octava semana de entrenamiento.

La evidencia científica demostró que las adaptaciones musculares se hacen visibles a partir de la octava semana de entrenamiento. Shutterstock

Qué ocurre cuando se combina la caminata con el ejercicio de subir escaleras

La investigación analizó un segundo grupo de participantes para determinar si la adición de ejercicios de subir escaleras aportaba un beneficio extra sobre los extensores de la rodilla , dada la mayor activación requerida para vencer la gravedad.

Sorprendentemente, los resultados indicaron que no se observaron diferencias significativas ni ganancias adicionales en el tamaño o la fuerza muscular al sumar el ascenso de escaleras a una rutina que ya incluía caminatas a intervalos de alta intensidad.

Los especialistas concluyeron que la caminata acelerada de manera individual genera el estímulo necesario para inducir la hipertrofia y el fortalecimiento muscular sin necesidad de sobrecargar la articulación con escalones.

Cómo estructurar una rutina de caminata para optimizar el rendimiento físico

Para obtener estos beneficios fisiológicos, los autores del estudio establecieron que la clave del programa reside en la progresión gradual del esfuerzo, aumentando la velocidad y adaptando la exigencia a la capacidad previa de cada persona: