El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de tormentas a distintas regiones del país. Córdoba será una de las provincias afectadas, con fenómenos que comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta el martes 3 de noviembre.
Cómo estará el tiempo en Córdoba: qué zonas están bajo alerta amarilla
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Córdoba durante este lunes 2 de noviembre. Según el pronóstico, el mal tiempo comenzará a ingresar durante la tarde y podría extenderse hasta el martes.
Entre las localidades y regiones alcanzadas por la advertencia se encuentran Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, Alta Gracia, Cosquín y Calamuchita, entre otras zonas de la provincia.
Para el martes 3 de noviembre, el panorama se ampliará y la alerta amarilla abarcará a todo el territorio cordobés, por lo que se esperan condiciones inestables en las distintas regiones.
El SMN establece el nivel amarillo cuando se prevén posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Qué otras provincias están bajo alerta amarilla por tormentas
Además de Córdoba, el aviso meteorológico alcanza a otras provincias. Para este lunes 2 de noviembre, las zonas bajo alerta amarilla comprenden el norte de San Luis, el oeste de La Pampa, el norte de Corrientes y el sur de Formosa y Chaco.
En estas regiones también podrían registrarse tormentas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
Qué significa el nivel amarillo del SMN
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Ante estas condiciones, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales.