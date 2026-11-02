El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de tormentas a distintas regiones del país. Córdoba será una de las provincias afectadas, con fenómenos que comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta el martes 3 de noviembre.

Cómo estará el tiempo en Córdoba: qué zonas están bajo alerta amarilla

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Córdoba durante este lunes 2 de noviembre. Según el pronóstico, el mal tiempo comenzará a ingresar durante la tarde y podría extenderse hasta el martes.

Entre las localidades y regiones alcanzadas por la advertencia se encuentran Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, Alta Gracia, Cosquín y Calamuchita, entre otras zonas de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas este lunes 2 de noviembre. SMN.

Para el martes 3 de noviembre, el panorama se ampliará y la alerta amarilla abarcará a todo el territorio cordobés, por lo que se esperan condiciones inestables en las distintas regiones.

Alerta amarilla por tormentas este martes 3 de noviembre. SMN

El SMN establece el nivel amarillo cuando se prevén posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Qué otras provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

Además de Córdoba, el aviso meteorológico alcanza a otras provincias. Para este lunes 2 de noviembre, las zonas bajo alerta amarilla comprenden el norte de San Luis, el oeste de La Pampa, el norte de Corrientes y el sur de Formosa y Chaco.

En estas regiones también podrían registrarse tormentas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.