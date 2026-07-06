Las aerolíneas ya disputan el negocio más rentable de la próxima temporada

Avianca seguirá ampliando su presencia en el mercado argentino. La aerolínea fue autorizada a incorporar dos nuevas conexiones que unirán Ezeiza con Cali y Cartagena de Indias durante la próxima temporada de verano.

La medida quedó oficializada este lunes mediante la Disposición 15/2026 de la Secretaría de Transporte. La resolución habilita a la empresa a explotar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga, con hasta siete frecuencias semanales en cada uno de los trayectos.

Según pudo saber El Cronista, el permiso tendrá vigencia entre noviembre de este año y marzo de 2027, período en el que la compañía podrá prestar los nuevos servicios hacia ambas ciudades colombianas.

La expansión en la Argentina

Las nuevas autorizaciones se suman al reciente crecimiento de la operación local de Avianca, que actualmente opera vuelos entre Buenos Aires y Bogotá, Medellín y Córdoba, esta última incorporada el año pasado como su primera ruta desde el interior del país.

La conexión entre Córdoba y Bogotá comenzó a operar en junio de 2025 con tres frecuencias semanales. Seis meses después pasó a ofrecer un vuelo diario, luego del incremento de la demanda. En ese período transportó más de 25.000 pasajeros.

Durante 2025, la compañía movilizó más de 690.000 pasajeros desde y hacia la Argentina, un 49% más que el año anterior, según explicó a El Cronista David Alemán, director de Ventas de Avianca para Sudamérica y Colombia.

Hoy la empresa opera 49 frecuencias semanales entre la Argentina y Colombia. Desde Bogotá conecta con una red de más de 80 destinos distribuidos en 25 países.

El crecimiento de la operación también derivó en un acuerdo con la Agencia Córdoba Turismo para promocionar internacionalmente a la provincia. El convenio apunta a captar viajeros desde Colombia, Estados Unidos y España y fortalecer el flujo de pasajeros hacia la ruta Córdoba-Bogotá.

En ese momento, Alemán había anticipado que la compañía seguía evaluando nuevas oportunidades en el país. “Argentina es un mercado clave dentro de nuestra red y uno de los que ha mostrado un mayor crecimiento en los últimos años”, sostuvo.

Más competencia

La autorización también se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno para ampliar la oferta de vuelos internacionales. Días atrás, la Secretaría de Transporte habilitó a JetSMART Colombia a operar la ruta Medellín-Buenos Aires con hasta siete frecuencias semanales desde diciembre.

El permiso comprende servicios regulares de pasajeros y carga y permitirá a la filial colombiana de la low cost comenzar a volar hacia la Argentina por primera vez. Los vuelos partirán desde el Aeroparque Jorge Newbery.