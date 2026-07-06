En un emocionante choque europeo que promete ser uno de los más intensos del torneo, Noruega se enfrentará a Inglaterra este sábado 11 de julio a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Miami. Este enfrentamiento será un hito, ya que es la primera vez que estas selecciones se encuentran en la historia del Mundial, aunque han disputado 12 partidos en total, con un claro dominio inglés que incluye siete victorias, tres empates y dos triunfos noruegos.

Noruega ha sido la gran revelación del torneo, destacándose por su notable juego ofensivo, liderado por el formidable Erling Haaland. Con su ayuda, los nórdicos lograron vencer a Brasil por 2-1, logrando así su primera clasificación a cuartos de final en un Mundial. Su desempeño en el Grupo I fue impresionante, con victorias sobre Irak (4-1) y Senegal (3-2), aunque sufrieron una derrota ante Francia (4-1). En la fase de eliminación directa, Noruega mostró su fortaleza al superar a Costa de Marfil (2-1), pero el verdadero golpe fue su victoria sobre Brasil, la actual campeona.

Inglaterra, por su parte, ha reafirmado su estatus de serios contendientes al título. En un electrizante partido de octavos de final, lograron imponerse a México (3-2), con Jude Bellingham anotando un par de goles y Harry Kane contribuyendo desde el punto penal. La selección inglesa llegó a esta etapa tras finalizar en la cima del Grupo L, donde su actuación incluyó una victoria contra Croacia (4-2) y un empate sin goles ante Ghana, y una victoria sobre Panamá (2-0). En los dieciseisavos, lograron una remontada crucial frente a la República Democrática del Congo (2-1), manteniendo su racha invicta en el torneo.

Inglaterra es recordada por su título mundial en 1966 y busca reavivar la gloria de antaño, rindiendo homenaje a su historia mientras compite por un nuevo campeonato.

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Octavos de Final: Brasil 1 vs Noruega 2 (5 de julio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Horario del partido según país