El gobierno de Axel Kicillof volvió a escalar la pelea con la Casa Rosada por el financiamiento de obras públicas en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reclamó que el Ministerio de Economía de la Nación firme los avales necesarios para que la Provincia pueda tomar créditos internacionales destinados a obras hídricas y cloacales, y acusó a Javier Milei de bloquear una herramienta que, según la administración provincial, no requiere desembolsos del Tesoro nacional.

La disputa tiene una dimensión fiscal, pero también política. En La Plata apuntan contra Milei como responsable último de la decisión, pero también buscan marcarle la cancha a Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete y potencial candidato a gobernador bonaerense en 2027. La lectura que hacen cerca de Kicillof es que Santilli no puede presentarse como defensor de los intereses bonaerenses si, antes como ministro del Interior y ahora desde la Jefatura de Gabinete, no intercede para destrabar obras que dependen de una firma del Gobierno nacional.

“ Santilli no nos contestó el WhatsApp, ni la nota formal en la que le pedimos una reunión ”, lanzó Bianco durante su habitual conferencia de prensa de los lunes. Luego acusó al Gobierno de Javier Milei de ”gobernar solo con los amigos a quienes les ofrece cosas a cambio de votos ”.

El reclamo se concentra en los avales que necesita la Provincia para acceder a préstamos de organismos internacionales. Bianco buscó despegar el planteo del argumento fiscal que suele invocar la Casa Rosada.

“ Ya ni siquiera nos pueden responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei de que ‘no hay plata’, porque en este caso no es plata del Gobierno nacional tampoco . Es financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales, y que solo requiere un aval por parte del Gobierno naciona l”, explicó.

La pelea por los avales y el financiamiento externo

El funcionario bonaerense sostuvo que no existe un impedimento técnico para que el Ministerio de Economía avance con las autorizaciones. Según detalló, el único requisito para que la Nación firme los avales es que el endeudamiento solicitado no supere el 8% del presupuesto provincial. De acuerdo con los números que expuso Bianco, los montos requeridos actualmente no llegan al 4% .

Para la Provincia, ese dato refuerza la hipótesis de un bloqueo político. “ Es una decisión política entonces la de ajustar, no a la provincia de Buenos Aires o al gobernador, sino a los bonaerenses ”, insistió el ministro de Gobierno.

Bianco apuntó directamente a Milei. Para el funcionario de Kicillof, “ hay una decisión política, que no responde a Toto Caputo, Santili, Adorni ni, en su momento, a Guillermo Francos, sino que responde directamente al presidente Javier Milei, de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance a la provincia de Buenos Aires ”

Prensa PBA

La frase sintetiza la estrategia bonaerense. El reclamo formal se dirige al Ministerio de Economía, que debe firmar los avales. Pero la disputa política busca correr el foco hacia el Presidente y, al mismo tiempo, ubicar a Santilli en una posición incómoda: la de un dirigente con ambición bonaerense que, según la Provincia, no logra o no quiere intervenir ante Nación para destrabar financiamiento destinado a obras en el territorio que aspira a gobernar.

Bianco recordó que la pelea por los avales se suma a otros frentes abiertos entre la Provincia y la Casa Rosada. Mencionó el recorte de transferencias no automáticas y la paralización de alrededor de mil obras que, según la gestión bonaerense, se venían ejecutando con financiamiento nacional. Ahora, agregó, Nación tampoco pone a disposición los avales para que Buenos Aires pueda tomar créditos externos.

La obra de US$ 270 millones que espera la firma de Caputo

El caso testigo es la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, que comprende a La Plata, Berisso y Ensenada. La obra requiere una inversión de u$s 270 millones y, según la Provincia, ya cuenta con financiamiento comprometido del BID. Para avanzar, sin embargo, necesita la firma de Luis Caputo.

“N i siquiera firma avales para que podamos tomar financiamiento internacional para hacer obras necesarias como la de afluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada ”, recriminó Bianco.

La administración bonaerense sostiene que se trata de una obra destinada a resolver un problema estructural en la región. Pero el reclamo excede ese proyecto.

La lista de obras frenadas por la falta de avales nacionales también incluye el túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores, la segunda etapa del Acueducto Parque San Martín y obras complementarias, la ampliación de la capacidad del río Salado en el tramo V, etapas 1 y 2, la nueva planta potabilizadora y obras complementarias en la Región Capital, obras hídricas e hidráulicas en la cuenca del río Luján e intervenciones hidráulicas en distintos municipios bonaerenses.

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El conflicto también llegó a la Justicia Federal. La Provincia obtuvo una decisión favorable del juez Alberto Recondo, que fijó un plazo de diez días para que el Ministerio de Economía respondiera sobre los pedidos de aval presentados por la gestión de Kicillof. Según denunció el gobierno bonaerense, ese plazo ya se venció y la administración de Milei no brindó ninguna respuesta ni cumplió con lo ordenado por el magistrado.

En La Plata interpretan el silencio como una señal política. El Gobierno bonaerense busca instalar que Nación no solo recortó fondos y paralizó obras, sino que también bloquea el acceso a financiamiento internacional aun cuando no implica una erogación directa de recursos nacionales.

En esa narrativa, Milei aparece como el responsable de la asfixia financiera y Santilli como el funcionario que debería responder por los intereses de la Provincia, pero que hasta ahora —según Bianco— ni siquiera contestó un pedido de reunión.