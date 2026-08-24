Qué se sabe hasta ahora de la nueva temporada

La segunda temporada de El Eternauta ya está confirmada por Netflix, pero todavía no tiene fecha de estreno.

Según las estimaciones de la industria, los nuevos episodios con Ricardo Darín no llegarían antes de fines de 2027, un dato que va a poner a prueba la paciencia de los millones de fans que consagraron a la serie como uno de los mayores éxitos argentinos de la plataforma.

Por qué la espera va a ser tan larga

La producción de la primera temporada ya había sido un proceso extenso: el rodaje arrancó a principios de 2023 y se extendió hasta diciembre de ese año, pero los episodios recién llegaron a Netflix en abril de 2025.

Ese antecedente, sumado a la mayor complejidad técnica que promete esta segunda entrega, explica por qué la plataforma todavía no confirmó ni siquiera el inicio formal del rodaje.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la temporada 2 de El Eternauta: la serie vuelve con nuevos episodios. Netflix

La recreación de una Buenos Aires devastada, el trabajo de efectos visuales y una etapa de postproducción más exigente son los principales factores que van a extender los tiempos de esta nueva entrega.

Ricardo Darín había adelantado, ya en mayo de 2025, que la continuación todavía no estaba rodada, un dato que en su momento ya anticipaba una espera considerable para los fanáticos de la serie.

Incluso la fecha de fines de 2027 que manejan las estimaciones de la industria no está garantizada: la producción todavía debe atravesar el rodaje completo antes de entrar en la etapa de postproducción.

Qué se sabe hasta ahora de la nueva temporada

Aunque falta la fecha, ya hay varios datos confirmados sobre lo que se viene:

Ricardo Darín vuelve a interpretar a Juan Salvo.

Bruno Stagnaro continúa a cargo de la dirección.

La nueva entrega tendrá ocho episodios , dos más que la primera temporada.

La historia va a profundizar la resistencia organizada, uno de los ejes más recordados de la historieta original.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica, adelantó que la escala de esta segunda parte “va a ser muy importante” , tanto en términos narrativos como de producción.

La primera temporada, con seis episodios, alcanzó el primer puesto mundial entre las series de habla no inglesa y sumó más de 10,8 millones de visualizaciones en su semana de estreno, además de ubicarse en el top 10 de 87 países.

Ese éxito fue el que llevó a Netflix a confirmar la continuidad apenas un día después del estreno original, aunque el desafío ahora pasa por sostener las expectativas durante una espera que, según todo indica, todavía va a extenderse por más de un año.

Darín, además, ya adelantó que la intención es contar la historia completa a través de esta segunda temporada, a diferencia de otras producciones que suman entregas de forma indefinida según los resultados de audiencia.

Por ahora, Netflix no confirmó incorporaciones al elenco ni reveló detalles sobre la trama, por lo que cualquier información que circule por fuera de los anuncios oficiales conviene tomarla con cautela.