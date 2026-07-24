¿Cómo sacarle el hielo sin recurrir al agua caliente? (Imagen ilustrativa creada con IA)

En medio de las intensas nevadas y las bajas temperaturas que afectan a las regiones de la cordillera y varias provincias de la Argentina, volvió a surgir una de las dudas más frecuentes de la temporada: cómo descongelar el parabrisas del auto y quitar los restos de hielo y escarcha .

Para quienes dejan el coche a la intemperie y todas las mañanas se enfrentan a este dilema, existe un truco casero que les permitirá solucionar uno de los problemas más habituales durante el invierno sin caer en un error común: el uso de agua caliente.

Alerta naranja por nevadas: qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta por fuertes nevadas en la cordillera, especialmente en sectores de Mendoza y San Juan, donde durante el sábado podrían acumularse entre 50 y 150 centímetros de nieve.

El temporal se suma a las intensas nevadas registradas en los últimos días y los pronósticos anticipan que las condiciones invernales podrían continuar hasta comienzos de agosto.

El truco para sacar el hielo del parabrisas sin romper el vidrio

Aunque el agua caliente parece la solución más rápida, el cambio brusco de temperatura puede provocar que el parabrisas se agriete o incluso se rompa .

Aunque el agua caliente parece la solución más rápida, el cambio brusco de temperatura puede provocar que el parabrisas se agriete o incluso se rompa. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

En su lugar, los especialistas recomiendan mezclar dos partes de alcohol y una de agua y aplicar la solución sobre el vidrio. Gracias a su bajo punto de congelación, el alcohol ayuda a derretir la escarcha en pocos segundos.

Cómo evitar que se congele el parabrisas

Para reducir la formación de hielo durante las noches más frías, se aconseja:

Colocar un cobertor sobre el parabrisas.

Aplicar una mezcla de alcohol y agua antes de que se forme la escarcha.

Encender la calefacción apuntando al parabrisas unos minutos antes de salir.

Retirar el hielo con una espátula de plástico para no rayar el vidrio.

La escarcha se forma cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 °C y el vapor de agua del ambiente se congela al entrar en contacto con superficies frías, como el parabrisas del auto.