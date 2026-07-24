La Ruta Provincial 11 es uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires y cada temporada recibe miles de vehículos que viajan hacia la Costa Atlántica.

En este sentido, la Dirección de Vialidad bonaerense, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza con la transformación en autovía del tramo comprendido entre Villa Gesell y Mar Chiquita, un proyecto que contempla nuevas calzadas, puentes, retornos y mejoras en los principales accesos de la región.

Cómo será la nueva autovía de la Ruta Provincial 11

La intervención comprende la construcción de una segunda calzada de 7,3 metros de ancho, ubicada a 16 metros de la ruta actual, además de la repavimentación de la traza existente a lo largo de 72,4 kilómetros.

La Ruta Provincial 11 será convertida en autopista. Provincia de Buenos Aires

La obra también incorpora banquinas pavimentadas en ambos sentidos de circulación y un sistema de retornos cada 3,5 kilómetros, pensado para brindar mayor seguridad y facilitar los desplazamientos.

Además, el proyecto incluye la duplicación de siete puentes sobre distintos cursos de agua y la construcción de 54 alcantarillas, con el objetivo de mejorar el drenaje y la infraestructura vial de la traza .

Los accesos que serán remodelados

Otro de los puntos centrales del proyecto será la modernización de los principales ingresos a las localidades turísticas de la zona.

Las tareas contemplan la remodelación de las intersecciones en los accesos a:

Villa Gesell.

Mar Azul.

Mar de las Pampas.

A esto se suma la construcción de una nueva intersección rotacional en el acceso a la localidad de Mar Chiquita, lo que permitirá ordenar el tránsito y mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor movimiento durante todo el año.

Una obra clave para el turismo y la seguridad vial

La transformación de este tramo de la Ruta Provincial 11 busca responder al crecimiento constante del tránsito hacia la Costa Atlántica, especialmente durante la temporada de verano y los fines de semana largos.

La obra es sobre el tramo Mar Chiquita - Villa Gesell. Provincia de Buenos Aires

Con la incorporación de una segunda calzada, nuevas banquinas, retornos más seguros y la renovación de la infraestructura existente, se espera reducir los tiempos de viaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir el riesgo de accidentes en uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires.

Cuando finalicen los trabajos, la nueva autovía ofrecerá una conexión más segura, rápida y moderna entre Villa Gesell y Mar Chiquita.