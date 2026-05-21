A comienzos del siglo XX, Nikola Tesla imaginó un arma capaz de transformar para siempre la forma de hacer la guerra. No habló de bombas atómicas ni de pulsos electromagnéticos, sino de máquinas controladas a distancia que podían atacar sin poner en riesgo a los soldados: una idea que hoy se parece de forma inquietante a los drones militares modernos.

Su predicción no solo anticipó una de las tecnologías más temidas del siglo XXI, sino también un nuevo tipo de conflicto basado en la automatización y la inteligencia artificial.

Cómo fue la primera demostración del control remoto

En 1898, durante una exhibición en Exposición Eléctrica Internacional de Nueva York, Nikola Tesla dejó a todos sin palabras después de presentar un pequeño bote que podía moverse a distancia mediante ondas de radio. En una época sin wifi, satélites ni computadoras, el invento parecía ciencia ficción: era la primera demostración pública de un vehículo controlado remotamente.

Detrás del experimento había una tecnología revolucionaria. Utilizó circuitos sintonizados capaces de responder a señales específicas, un principio que décadas después sería clave para las telecomunicaciones modernas, el control remoto y los sistemas inalámbricos actuales. Ese mismo año registró una patente que hoy es considerada la base del control remoto moderno y en la que ya imaginaba vehículos terrestres, barcos e incluso máquinas aéreas operadas sin pilotos.

Pero su idea iba mucho más allá de un simple avance técnico. Nikola Tesla creía que las máquinas controladas a distancia podían reemplazar a los soldados en el campo de batalla. Según su visión, las guerras se volverían tan complejas, costosas y tecnológicas que las potencias perderían interés en iniciarlas. Más de un siglo después, con el auge de los drones militares y la inteligencia artificial, aquella predicción vuelve a generar inquietud en todo el mundo.

El día que Nikola Tesla hizo mover una máquina sin tocarla y anticipó la tecnología detrás de los drones militares modernos. Fuente: Wikimedia

La increíble predicción de Nikola Tesla que hoy domina las guerras modernas

La relación entre Nikola Tesla y los drones militares actuales es mucho más profunda de lo que parece. Más de un siglo antes de que existieran estas tecnologías, el inventor ya había demostrado que una máquina podía ser controlada a distancia mediante señales inalámbricas, el mismo principio que hoy utilizan los drones modernos.

Sin embargo, su visión iba todavía más lejos. El inventor imaginó dispositivos capaces de operar con cierto nivel de autonomía, algo que hoy se refleja en drones que pueden seguir rutas automáticas, estabilizarse solos y reaccionar en tiempo real durante operaciones militares.

Además, anticipó una idea que transformó la guerra para siempre: reducir el riesgo humano en combate. Actualmente, los drones permiten realizar tareas de vigilancia, reconocimiento e incluso ataques sin exponer directamente a soldados o pilotos.

Aunque los drones de hoy son mucho más avanzados, la lógica detrás de estas máquinas nació en las ideas futuristas de Nikola Tesla, quien imaginó décadas antes una tecnología capaz de cambiar para siempre la relación entre guerra, poder y automatización.