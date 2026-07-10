En 1926, Nikola Tesla aseguró que algún día tendríamos “el mundo entero en el bolsillo”: la profecía que se cumplió al pie de la letra.

El físico e inventor Nikola Tesla dio en 1926 una entrevista que hoy parece sacada del futuro. Tenía 68 años y ya llevaba décadas trabajando en la transmisión de energía sin cables .

En esa charla con la revista Collier’s, publicada el 30 de enero de ese año, Tesla habló sobre el potencial de la tecnología inalámbrica y anticipó, casi palabra por palabra, cómo se comunicaría la humanidad un siglo después.

Qué dijo exactamente sobre “el mundo en el bolsillo”

Tesla explicó que, una vez perfeccionada la tecnología inalámbrica, la Tierra entera se convertiría en un gran cerebro conectado. Según su planteo, las personas iban a poder comunicarse entre sí de forma instantánea , sin que la distancia física fuera un obstáculo.

En 1926, Nikola Tesla aseguró que algún día tendríamos “el mundo entero en el bolsillo”: la profecía que se cumplió al pie de la letra. Archivo.

El inventor fue todavía más lejos: aseguró que gracias a la televisión y la telefonía combinadas, dos personas podrían verse y escucharse como si estuvieran cara a cara, aunque las separaran miles de kilómetros.

Lo más llamativo llegó cuando describió el dispositivo que iba a hacer posible todo esto. Tesla lo imaginó tan simple y tan chico que entraría en el bolsillo de un saco, muy lejos de los enormes equipos telefónicos de su época.

Por qué esta predicción se volvió viral

Con la masificación del smartphone en el siglo XXI, la entrevista de Tesla resurgió como uno de los ejemplos más citados de anticipación tecnológica. El paralelismo es difícil de ignorar:

Comunicación instantánea sin importar la distancia.

Transmisión simultánea de imagen y sonido entre dos puntos.

Un equipo del tamaño de un bolsillo, no de una habitación.

En esa misma entrevista, Tesla también proyectó otros fenómenos que hoy suenan familiares, como la posibilidad de presenciar eventos a distancia en tiempo real, algo que hoy hacemos con cualquier transmisión en vivo desde el celular.

Si bien no todas sus predicciones de aquella nota se cumplieron tal cual las planteó, la referencia al dispositivo de bolsillo capaz de conectar a cualquier persona con cualquier otra, sin cables ni límites de distancia, terminó siendo una descripción bastante precisa del teléfono inteligente actual.

En este sentido, la figura de Tesla vuelve a ganar terreno cada vez que se habla de innovación, no solo por sus aportes concretos a la electricidad, sino por la capacidad que tuvo para imaginar, casi un siglo antes, el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy.