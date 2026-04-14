La amistad es un valor intrínceco en la comunidad humana. Los vínculos afectivos más allá de la familia núcleo o de pareja es parte de vida en sociedad y promueve el crecimiento personal y el altruismo. De acuerdo a la Real Academia Española, la amistad es un “afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato”. Sin embargo, más allá de la teoría, cada individuo matiza este vínculo según su experiencia. Nikola Tesla, el genio serbio e inventor de la electricidad moderna, poseía una perspectiva sumamente selectiva sobre los lazos sociales. “Las personas inteligentes tienden a tener menos amigos que la persona promedio. Cuanto más inteligente eres, más selectivo te vuelves”, afirmó Tesla en una frase que, a más de 80 años de su fallecimiento, continúa resonando con fuerza. Para el ingeniero, la popularidad no era un objetivo, sino que priorizaba la calidad de las conexiones humanas por encima de la cantidad de conocidos. La visión de Tesla sugiere que la inteligencia está profundamente ligada a la búsqueda de relaciones con sentido. El inventor consideraba fundamental rodearse de personas que aportaran un valor mental extra y estuvieran a la altura de su nivel de sabiduría. Encontrar individuos con este grado de intelectualidad puede resultar complejo, lo que naturalmente reduce el círculo social de los genios. Esta postura no implica necesariamente un aislamiento forzado, sino que es compatible con la naturaleza introvertida e introspectiva de las mentes brillantes. Casos históricos como los de Albert Einstein e Isaac Newton refuerzan esta idea, pues ambos poseían círculos íntimos reducidos. En estos casos, la soledad se convierte en un espacio de análisis profundo y no en una carencia de habilidades sociales. Expertos contemporáneos respaldan una idea que encaja con el estilo de vida de los grandes inventores: pasar tiempo a solas es vital para el cerebro. Es precisamente en los momentos de aparente aburrimiento donde nace la creatividad y surgen las ideas más brillantes de la historia. Para Tesla, ese espacio personal era sagrado para el desarrollo de sus innovaciones eléctricas. No obstante, esta filosofía choca directamente con el estilo de vida actual, caracterizado por agendas saturadas y una constante ocupación. Hoy en día, el poco tiempo que se pasa en soledad suele ser consumido por el uso de pantallas o dispositivos electrónicos, lo que impide el proceso de introspección que Tesla tanto valoraba en sus momentos de aislamiento creativo. La lección que deja el célebre inventor es una invitación a la selectividad y a la valoración del silencio. En un mundo que premia la popularidad digital, el legado de Tesla nos recuerda que la inteligencia a menudo prefiere la profundidad de un solo vínculo verdadero que la superficialidad de una multitud.