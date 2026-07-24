La búsqueda de opciones más saludables para reemplazar el azúcar llevó a que una fruta ancestral volviera a ganar popularidad.

Se trata de la lúcuma, conocida como el “oro de los incas”, un alimento natural que destaca por su sabor dulce, su contenido de fibra y sus antioxidantes.

Durante siglos fue utilizada en la alimentación tradicional de Perú y hoy se convirtió en uno de los ingredientes más buscados dentro de la tendencia de los superalimentos.

Su principal atractivo es que permite endulzar preparaciones, mientras aporta nutrientes que favorecen el funcionamiento del organismo.

Lúcuma: el fruto andino rico en antioxidantes que protege las células y retrasa el envejecimiento

Uno de los principales beneficios de la lúcuma está relacionado con su concentración de antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo producido por los radicales libres.

Esta fruta contiene betacarotenos, compuestos que el organismo transforma en vitamina A y que cumplen un papel importante en el mantenimiento de la piel, la visión y el sistema inmunológico. Además, aporta polifenoles y flavonoides, nutrientes asociados con la protección de las células frente al daño oxidativo.

Por este motivo, la lúcuma comenzó a ser considerada un alimento aliado para quienes buscan incorporar ingredientes naturales que acompañen una alimentación enfocada en el bienestar y el cuidado del envejecimiento celular.

Lúcuma, el “oro de los incas”: la fruta dulce que ayuda a regular el azúcar en sangre y protege las células. Fuente: iStockphoto Sirirak

La fruta dulce que puede ayudar a regular el azúcar en sangre

Uno de los motivos por los que la lúcuma ganó popularidad es su uso como edulcorante natural. Su sabor dulce permite incorporarla en licuados, postres, yogures o preparaciones de repostería como alternativa al azúcar tradicional.

A diferencia del azúcar refinada, la lúcuma contiene fibra, un componente que favorece una absorción más lenta de los carbohidratos y puede contribuir a evitar aumentos bruscos de glucosa en sangre.

Por esta razón, algunos estudios analizaron su potencial dentro de una alimentación orientada al control del azúcar en sangre. Su bajo índice glucémico y su aporte de fibra la convierten en un ingrediente de interés para personas que buscan cuidar sus niveles de glucosa.

Sin embargo, los especialistas aclaran que la lúcuma no reemplaza los tratamientos médicos ni funciona como una cura para la diabetes . En personas con esta enfermedad, cualquier cambio en la dieta debe realizarse con supervisión profesional.

Cómo consumir lúcuma y cuáles son sus principales beneficios para la salud

La forma más habitual de consumir lúcuma es como harina o polvo deshidratado, ya que permite conservar sus propiedades y utilizarla fácilmente en distintas recetas.

Puede agregarse a batidos, avena, café, yogures, postres caseros o mezclas para preparar alimentos dulces con un sabor similar al caramelo y los frutos secos.

Entre sus principales aportes nutricionales se destacan: