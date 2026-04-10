La figura de Nikola Tesla sigue despertando interés más de un siglo después de sus descubrimientos y su papel clave en el desarrollo de la electricidad moderna. Esto se debe a las reflexiones que dejó sobre la vida, la mente humana y las relaciones sociales. Justamente, una de sus frases más citadas aborda los vínculos afectivos: “Las personas inteligentes tienden a tener menos amigos que la persona promedio”. Lejos de ser una simple provocación, la idea encierra una mirada profunda sobre cómo se construyen las relaciones sociales. Tesla no fue un científico convencional. Dedicó su vida casi por completo al trabajo, nunca se casó y mantuvo rutinas extremadamente estrictas, muchas veces en soledad. Su aislamiento no respondía necesariamente a una incapacidad social, sino a una elección. El elegía priorizar la concentración, la creatividad y el desarrollo de ideas. En ese contexto, su frase sobre la amistad parece más una reflexión personal que una regla universal. Según distintas interpretaciones, el inventor asociaba la inteligencia con una mayor selectividad a la hora de relacionarse. La idea central detrás de esta frase es que quienes tienen una alta capacidad analítica suelen buscar algo más en sus relaciones como: Cuando estos elementos no aparecen, el vínculo pierde interés. Por eso, el círculo social tiende a reducirse de forma natural, no por rechazo, sino por elección. Aunque Tesla lo expresó desde su experiencia personal, la psicología actual aporta matices interesantes. Algunos estudios sostienen que las personas con mayor pensamiento analítico o creativo tienden a preferir relaciones más profundas y menos superficiales. Sin embargo, especialistas advierten que no hay que romantizar la soledad, dado que el aislamiento prolongado puede afectar la salud mental. El equilibrio está en elegir vínculos significativos sin caer en el aislamiento total. En la actualidad donde prevalecen las relaciones virtuales, surgió la teoría de la “paradoja de la amistad”, que muestra como las personas tienden a percibir que los demás tienen más amigos que ellas, lo que distorsiona la realidad social. El mensaje detrás de la frase de Tesla no apunta a aislarse, sino a repensar el concepto de amistad. Para él, la soledad también era un espacio de crecimiento, creatividad y claridad mental. No implicaba estar solo, sino elegir con quién compartir el tiempo y la energía.