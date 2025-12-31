La derogación de la Ley de Alquileres marcó un antes y un después en el mercado inmobiliario argentino, generando un profundo cambio en las normativas que rigen las relaciones entre inquilinos y propietarios.

Sin embargo, tanto inquilinos como propietarios siguen resguardados por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), que garantiza los derechos de ambas partes.

Pero existe una situación particular que pocos conocen: hay casos en los que el dueño de la propiedad puede expulsar al inquilino sin tener que abonarle una indemnización.

¿En qué casos los inquilinos pueden ser desalojados?

Aunque los contratos de alquiler establecen plazos y condiciones, el propietario puede rescindir el acuerdo sin compensación si ocurre alguna de estas situaciones:

El inquilino modificó el destino para el que alquiló el inmueble o le dio un uso irregular.

Abandonó la propiedad o no la conserva en buen estado.

No pagó el alquiler durante dos períodos consecutivos.

Por cualquier otra causa establecida en el contrato.

Es importante destacar que todo lo que no figure por escrito y firmado por ambas partes no puede ser reclamado por el propietario .

Pasos a seguir para un desalojo

Antes de iniciar el proceso judicial, el locador debe intimar al inquilino para que pague la deuda en un plazo mínimo de 10 días, indicando el lugar de pago. Si el inquilino no cumple, el propietario puede iniciar la acción judicial de desalojo.

El procedimiento incluye:

Notificación fehaciente de la deuda o vencimiento del contrato. Demanda judicial si el inquilino no desocupa el inmueble. Orden judicial: solo con sentencia favorable se puede ejecutar el desalojo. Ejecución: la policía interviene únicamente con orden judicial.

¿Cuándo un inquilino puede finalizar el contrato de alquiler?

El Código Civil y Comercial de la Nación explica que los inquilinos pueden interrumpir el contrato de alquiler en cualquier momento:

Si el locador no cumple su obligación de conservar la cosa para que pueda ser usada de acuerdo con el contrato, salvo que el daño haya sido causado directa o indirectamente por el inquilino;

Por vicios de la cosa.

En cualquier momento y sin necesidad de expresar una causa o motivo. En este caso, debe pagarle al locador el equivalente al 10 % del precio del tiempo restante de alquiler.

¿Cuánto aumentan los alquileres en enero 2026?

Tras la derogación de la Ley, los aumentos se aplican según lo pactado en cada contrato: