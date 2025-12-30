Tras la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario funciona un nuevo bajo un esquema de contractual, que implica modificaciones directas en la forma en que se actualizan los contratos.

Desde enero, muchos inquilinos deberán afrontar un monto adicional en sus alquileres, según el mecanismo de ajuste que hayan acordado con el propietario al momento de firmar el contrato.

La clave para calcular el próximo aumento está en los índices de inflación y en el plazo de actualización establecido en cada caso.

Inflación y aumento de alquileres: ¿de cuánto fue el dato del INDEC?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue del 2,5%. Con este registro, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 31,4%.

Estos porcentajes resultan determinantes para los contratos de alquiler que ajustan por inflación y que cumplen en enero el período acordado para una nueva actualización.

Aumento de alquileres en enero 2026: cómo se calcula

Los inquilinos deberán aplicar el aumento según el plazo de actualización pactado en el contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral. En cada caso, se debe sumar la inflación acumulada de los meses correspondientes.

Por ejemplo, un contrato iniciado en julio con un alquiler inicial de $ 300.000. Con un ajuste trimestral por IPC, al acumular la inflación del período, el nuevo valor del alquiler pasa a ser de $ 317.905.

Este cálculo se repite en cada actualización, siempre respetando lo firmado entre las partes.

¿Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC paso a paso?

En los contratos vinculados al IPC, el mecanismo de cálculo es simple:

Identificar el período de ajuste (tres, cuatro o seis meses).

Sumar los porcentajes de inflación publicados por el INDEC durante ese período.

Aplicar ese porcentaje acumulado sobre el valor actual del alquiler.

El resultado será el nuevo monto que el inquilino deberá abonar a partir de enero.

¿Qué pasa con los alquileres que ajustan por ICL?

Si bien la Ley de Alquileres fue derogada, algunos contratos continúan actualizándose mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), ya que la normativa vigente permite que las partes acuerden libremente el mecanismo de ajuste.

El ICL mostró una tendencia decreciente desde septiembre de 2024, lo que derivó en aumentos más moderados en comparación con otros índices. Para los contratos que deban actualizarse en diciembre o enero con ajustes trimestrales por este índice, el incremento será del 6,01%.

Fuente: Shutterstock

¿Qué tener en cuenta tras la derogación de la Ley de Alquileres?

Con la eliminación del marco anterior, ya no existe la obligación de realizar ajustes anuales ni de utilizar un índice específico. Cada contrato define:

El plazo de actualización.

El índice de ajuste (IPC, ICL u otro).

La forma de cálculo del aumento.

Por eso, desde enero, muchos inquilinos comenzarán a pagar un monto mayor, determinado exclusivamente por lo acordado al momento de firmar el contrato.