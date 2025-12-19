Después de varios años marcados por fuertes subas, poca oferta y contratos condicionados por la Ley de Alquileres, el mercado llega a 2026 con reglas distintas, más propiedades publicadas y precios que dejaron atrás los saltos bruscos. La mayoría de los alquileres se ofrece en pesos y los valores en dólares quedan concentrados en zonas turísticas o en corredores puntuales de la Ciudad de Buenos Aires.

“ Hoy el mercado está mucho más equilibrado que hace uno o dos años ”, señaló Hernán Perrone, broker de RE/MAX Parque. Según explicó, la mayor oferta permitió moderar los valores y redujo la presión que existía cuando las opciones eran escasas. “Los precios se acomodaron y dejaron de tener los saltos que veíamos antes”, agregó.

En ese contexto, remarcó que “el inquilino volvió a poder comparar y elegir, algo que durante mucho tiempo estuvo limitado”.

El regreso del crédito hipotecario

Uno de los factores que puede incidir en el mercado de alquileres durante 2026 es la evolución del crédito hipotecario. “Si los créditos se reactivan y se mantienen estables durante el año, podríamos incluso ver una disminución en los precios de los alquileres”, sostuvo Perrone. Según explicó, quienes hoy pagan una renta podrían evaluar el acceso a una hipoteca, y en ese escenario los ajustes tenderían a reflejar la inflación en pesos.

En la misma línea, Francisco Altgelt, presidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios, afirmó que no espera grandes cambios en el mercado durante el próximo año. “No veo una demanda grande” , señaló.

Indicó que este año los alquileres ofrecieron una rentabilidad en dólares cercana al 5%, con un rango que osciló entre el 3% y el 7%, y sostuvo que “todo va a depender también de lo que pase con el crédito hipotecario”. Según explicó, si más personas acceden al financiamiento para comprar, una parte de los actuales inquilinos dejará de alquilar .

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, e ntre enero y septiembre de 2025 se concretaron 50.000 operaciones , el nivel más alto desde 2013 y 40% por encima del año anterior. De ese total,el 22% se realizó con crédito hipotecario, cerca del pico de 2018.

Ignacio Mel, director de Mel Inmobiliario, señaló que tras el cambio de normativa los alquileres volvieron al mercado y comenzó a volcarse cada vez más oferta . Según explicó, ese proceso permitió que los precios se mantuvieran estables, acompañando a la inflación o incluso quedando algo por detrás debido a la cantidad de propiedades disponibles. “El mercado del rentista resurgió”, afirmó, y explicó que regresaron los inversores que compran unidades en pozo para destinarlas al alquiler. “Hoy las rentas se ubican entre el 5% y el 5,5% anual en dólares, más del triple de lo que se obtenía antes de la reforma de la ley”, remarcó.

Más movimiento en 2026

Desde el sector proyectan una recuperación de la actividad para los próximos meses, con una mejora más visible entre seis y doce meses , con estabilidad cambiaria y sin deterioro en las expectativas de crédito.

Por su lado, Alejandra González, CEO de Justevila inmobiliaria, señaló que después de las últimas elecciones aumentó la cantidad de propiedades en alquiler y que el mercado atraviesa un proceso de acomodamiento , con una dispersión de precios que todavía persiste. “Todavía quedan contratos con actualizaciones trimestrales por IPC, pedidos de ajustes semestrales y renovaciones de acuerdos firmados bajo la normativa anterior, con valores que quedaron desactualizados”, explicó.

De acuerdo con el último relevamiento de Zonaprop, la cantidad de departamentos publicados en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en niveles elevados y hoy es tres veces mayor que el piso que había tocado el mercado a comienzos de 2023.

En noviembre, los precios de los alquileres registraron una suba del 2,2% y el valor promedio de un departamento de dos ambientes se ubicó en $729.916. En lo que va de 2025, el aumento acumulado alcanza el 32,6% .