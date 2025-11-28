Murió la Ley de Alquileres: todos los inquilinos pagarán un monto adicional en diciembre

Alcanzar la vivienda propia es un sueño para muchas personas. Existe un mecanismo que permite a los inquilinos que alquilan una propiedad convertirse en los dueños del inmueble tras un periodo determinado.

Para esto, deberán dejar especificados en el contrato una cláusula de común acuerdo entre locatarios y locadores. ¿De qué se trata y en qué casos aplica?

Los inquilinos tendrán la oportunidad de convertirse en propietarios gracias a esta herramienta

Desde hace un tiempo, el instrumento conocido como Leasing Inmobiliario ha ganado popularidad. Este permite a los inquilinos adquirir la propiedad que alquilan mediante una financiación establecida por contrato. En estos casos, es esencial que ambas partes lleguen a un acuerdo para proceder.

La principal característica de este mecanismo es que se aleja del modelo de compra y venta tradicional y ofrece una alternativa para que la persona que alquila el inmueble pueda convertirse en el futuro propietario mediante un pago mensual acordado.

Ventajas del Leasing Inmobiliario para inquilinos y propietarios

Cuando se establece el Leasing Inmobiliario, se firma un contrato que inicialmente es bajo la modalidad de un alquiler, pero otorgándole la posibilidad al inquilino de hacer uso de una opción de compra por el inmueble al finalizar el mismo.

Este tipo de contratos tiene dos acuerdos que se dividen en el de alquiler y el de opción de compra. Cuando se aplican estos vínculos, el propietario está obligado a vender el inmueble si el locatario decide ejercer el derecho de adquisición. Los inquilinos serán propietarios de esta manera.

El ítem principal del Leasing Inmobiliario es que existe un compromiso firme entre el propietario y el inquilino para transferir la propiedad cuando el contrato finaliza y el locatario desea comprar la unidad con el precio establecido inicialmente.

Ahora bien, el valor de la propiedad en cuestión se puede establecer de dos maneras:

Al inicio del contrato con los plazos establecidos de la duración y montos a abonar.

Cuando el inquilino decide ejecutar la opción de compra y se descuentan todos los pagos mensuales que se hicieron durante la duración del alquiler.

Ley de Alquileres: normativas para el contrato entre propietario e inquilino

La Ley de Alquileres establece normativas que deben seguirse al momento de firmar un contrato entre el propietario y el inquilino. En este contexto, el depósito de garantía es uno de los requisitos al realizar el contrato y consiste en una suma de dinero que el dueño del inmueble pide para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos.

Según la ley, “las partes pueden acordar libremente el monto y la moneda que se entregará como garantía” y “pueden pactar libremente la forma en que el locador deberá devolver la garantía al finalizar el contrato", señala el texto.

Motivos para concluir un contrato de arrendamiento

Un contrato de alquiler puede rescindirse antes de su fecha de finalización si se presenta alguna de las siguientes situaciones:

Por decisión del propietario:

Si el inquilino cambia el uso para el que se alquiló el inmueble o lo utiliza de manera inapropiada

Si el inquilino desocupa el inmueble o no lo mantiene adecuadamente.

Si el inquilino no paga el alquiler durante dos períodos.

Por cualquier otra razón estipulada en el contrato.

Por decisión del inquilino: