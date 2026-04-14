Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos en mayo de 2026 de acuerdo a la nueva actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este marco, una consulta muy común es: ¿cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de marzo. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler. El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo 2026, el cual aumentó un 3,4%; mientras que anualmente ascendió a 9,4%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC nacional y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán multiplicar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar. Según el INDEC, el Índice de precios al consumidor (IPC) de la República Argentina “mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas”. En este sentido, sus resultados se publican para todo el país como índice nacional y “para Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia como índices regionales”.