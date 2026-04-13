El mercado del alquiler en España atraviesa una etapa de cambios. La presión sobre los precios y la dificultad de acceso a la vivienda han llevado a introducir modificaciones legales orientadas a reforzar la protección de los inquilinos. En este contexto, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha consolidado un marco que otorga mayor estabilidad a los contratos. Uno de los puntos clave es la posibilidad de que los inquilinos permanezcan en la vivienda durante un periodo mínimo, incluso si el propietario no desea renovar el contrato en ese momento. La normativa vigente establece que los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019 tienen una duración mínima obligatoria. Este plazo es de cinco años cuando el propietario es una persona física y de siete años cuando se trata de una persona jurídica, según el Real Decreto-ley 7/2019 publicado en el BOE. Durante ese periodo, el contrato se prorroga automáticamente si ninguna de las partes comunica su intención de finalizarlo en los plazos establecidos. Esto significa que el inquilino puede seguir en la vivienda, siempre que cumpla con sus obligaciones, aunque el propietario no quiera renovar en ese momento. Este derecho está condicionado al cumplimiento del contrato. El arrendatario debe estar al día en los pagos y respetar las condiciones pactadas. En ese marco, la ley busca garantizar una mayor estabilidad residencial y reducir la incertidumbre en el acceso a la vivienda. Otro de los cambios relevantes afecta a la actualización de los precios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha desarrollado un nuevo índice de referencia para la revisión de los contratos de alquiler, en línea con las políticas de contención de precios. Este indicador entrará en vigor en 2025 y marcará un nuevo sistema para actualizar las rentas, sustituyendo en la práctica a otros índices utilizados hasta ahora en muchos contratos. El objetivo es evitar subidas bruscas y dar mayor previsibilidad tanto a inquilinos como a propietarios. La introducción de este índice forma parte de una estrategia más amplia para intervenir en el mercado del alquiler, en un contexto donde el aumento de precios ha generado preocupación social y política. La reforma ha generado posiciones enfrentadas. Por un lado, organizaciones de inquilinos consideran que refuerza el equilibrio en el mercado y mejora la seguridad jurídica de quienes alquilan una vivienda. Por otro lado, asociaciones de propietarios advierten que estas medidas pueden reducir la oferta de viviendas en alquiler. Algunos propietarios podrían optar por retirar sus inmuebles del mercado o buscar alternativas menos reguladas si consideran que la normativa limita su rentabilidad. Además, desde el punto de vista de los propietarios, la obligación de respetar los plazos mínimos restringe su capacidad de decidir sobre el uso de la vivienda en el corto plazo, especialmente si tenían previsto venderla o ajustar el precio del alquiler. El nuevo marco legal redefine la relación entre propietarios e inquilinos en España. Introduce mayor estabilidad para quienes alquilan, pero también abre un debate sobre sus efectos en la oferta disponible y en la evolución del mercado inmobiliario.