Ley de alquileres: el propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones en una vivienda en mal estado. (Foto: Freepik).

En España, cuando se trata de alquilar una vivienda, es de suma importancia que tanto el arrendador como el arrendatario cumplan con sus respectivas obligaciones para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado de la propiedad.

Sin embargo, puede suceder que el casero se niegue a realizar las reparaciones necesarias, lo que puede generar conflictos y afectar la calidad de vida del inquilino. A continuación, se detallan los pasos que puede seguir el inquilino y sus derechos según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Qué dice la ley sobre reparaciones en una vivienda

El artículo 21 de la LAU establece de manera inequívoca que es deber del arrendador garantizar que la vivienda se mantenga en óptimas condiciones de salubridad y habitabilidad:

El arrendador tiene la obligación de efectuar, sin la posibilidad de incrementar la renta por esta razón, todas las reparaciones necesarias para asegurar que la vivienda permanezca en condiciones de habitabilidad que sean adecuadas para el uso acordado, excepto en los casos en que el deterioro que requiera reparación sea atribuible al arrendatario, conforme a las disposiciones de los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

Ley de alquileres: el propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones en una vivienda en mal estado. (Fuente: Freepik)

La LAU establece que el propietario es responsable de las reparaciones necesarias para asegurar la habitabilidad del inmueble.

Esto incluye daños o problemas ocasionados por el transcurso del tiempo y no por el uso regular de la vivienda. Entre las reparaciones que corresponden al arrendador, destacan:

El mantenimiento de las instalaciones de agua y luz.

Los elementos como suelos, paredes y techos.

La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.

Otras obras necesarias para su habitabilidad.

Ley de alquileres: el propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones en una vivienda en mal estado. (Fuente: Freepik).

¿En qué plazo legal debe el casero arreglar una avería?

La Ley de Arrendamientos Urbanos no establece un plazo específico para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda. Sin embargo, es su obligación llevar a cabo estas reparaciones, incluso si el contrato ha culminado. En situaciones de desperfectos graves, se considera razonable que las reparaciones se realicen en un plazo de horas o pocos días.

Por otro lado, la LAU establece el tiempo que puede tener lugar una obra en el piso mientras el inquilino reside en él. “Si una reparación en la vivienda dura más de veinte días, se debe reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que las obras hayan inutilizado para el inquilino”, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el sector del alquiler de vivienda.