Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los inquilinos y propietarios pueden acordar en cada contrato cada cuánto hay una actualización en el valor del alquiler. En este contexto, miles arrendatarios deberán pagar un extra durante diciembre.

Aumento de alquileres en diciembre: cuánto tengo que pagar

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de octubre. El porcentaje es fundamental porque definirá el próximo aumento sobre los contratos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,3% y acumuló una variación de 24,8% en lo que va del año. El número es clave para quienes basen sus aumentos en el IPC y les corresponda pagar una suba.

Los inquilinos deberán sumar los índices según el plazo pactado (trimestral, cuatrimestral, semestral, etc) para saber cuánto deben abonar.

Por ejemplo, si un contrato inicio en julio por un valor de $ 300.000 con una actualización trimestral por IPC, pasará a pagar $ 317.905.

De cuánto es el aumento para quienes tienen contrato por ICL

Otro de los métodos para el ajuste en los contratos es por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Este porcentaje es publicado por el Banco Central mes a mes y consta de una combinación entre la inflación y la variación salarial.

La variación anual es de 39%, mientras que la semestral es de 13,9% y la cuatrimestral de 8,09%. De esta manera, los inquilinos que pagaban $ 300.000 y tengan un ajuste cuatrimestral pasarán a abonar $ 326.700.