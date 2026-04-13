Barron Trump, el hijo menor del presidente de los Estados Unidos, lanzará una bebida de ananá y coco a base de yerba, a través de su empresa Sollos Yerba Mate Inc., con sede en Palm Beach, Florida. El lanzamiento está previsto para mayo de este año, tras una inversión privada de u$s 1 millón. La empresa, conformada por Trump, Rodolfo Castello, Valentino Gomez, Stephen Hall y Spencer Bernstein, se constituyó en Delaware el 3 de diciembre de 2025, y luego en Florida el 12 de enero de este año. “Sollos Yerba Mate es una marca de bebidas de estilo de vida construida en torno a la yerba mate y a ingredientes funcionales y naturales”, describe la compañía en su página de Linkedin. El producto se lanzará al mercado en un pack de 12 latas. “Creciendo en el sur de Florida, nuestro estilo de vida estuvo marcado por la posibilidad de pasar tiempo al aire libre durante todo el año. Esa experiencia nos llevó a crear SOLLOS, una bebida diseñada para acompañar la vida en el Estado del Sol. SOL representa el amanecer y el comienzo del día. LOS, que es Sol al revés, representa el atardecer y el final del día. Juntos, SOLLOS captura el ciclo completo del sol y la idea de que ‘todo comienza donde termina’”, explica la compañía. Hall y Bernstein, presidente y vicepresidente de la empresa respectivamente, conocieron a Trump en la Oxbridge Academy en Palm Beach. Pero no se trata del primer negocio del joven de 20 años. Barron Trump ya había incursionado, al igual que su padre, en el mercado de real estate tras constituir la compañía inmobiliaria Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. en 2024. La firma, fundada junto a Cameron Roxburgh y Carter Fulcher, estaba dirigida a proyectos de lujo y campos de golf en Utah, Arizona e Idaho. Sin embargo, la empresa se disolvió en noviembre de ese año tras la victoria electoral de Donald Trump. Asimismo, el joven empresario también figura como cofundador de la empresa de criptomonedas World Liberty Financial. De tal modo, y según estimó Forbes, Barron Trump poseería una fortuna que asciende los u$s 150 millones.