Tras 13 años abierto, este viernes el chef Máximo Togni compartió en sus redes sociales una sentida despedida a la hamburguesería Dogg House, uno de los locales pioneros en este rubro e icónicos de la gastronomía porteña. La propuesta ofrecía hamburguesas dobles a la parrilla y también ofrecían hots dogs a la parrilla, y fue una de las primeras dentro de la nueva ola de hamburgueserías estilo norteamericano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hoy toca apagar Dogg, al menos por un tiempo”, introdujo su creador Máximo Togni, también creador de Togni’s Pizzería, Togni’s Café y Evelia. Como lo hizo en cada uno de sus proyectos, Máximo le dio su distintivo a Dogg, inspirado en su viaje por Estados Unidos y su aprendizaje sobre fastfood y la gastronomía callejera. Fue su primer gran éxito comercial, sin embargo, por diferentes motivos, el chef tuvo que tomar la decisión menos esperada. “Desde 2013, Pablo y Tetu me acompañaron como socios en el lanzamiento de la marca. Más tarde, cuando abrimos la pizzería, se sumó Martín. Desde ese momento, cada proyecto nació entre los cuatro”, manifestó en su cuenta personal de Instagram. Luego añadió: “Dogg fue mucho más que una marca: fue donde aprendimos a emprender, a equivocarnos, a corregir y a entender hacia dónde queríamos ir”. Además, se refirió al producto que se ofrecía en Dogg: “Fuimos pioneros en el hot dog a la parrilla 100% carne vacuna. Y en un estilo de hamburguesa doble a la parrilla que en ese momento no existía en Buenos Aires. Desarrollamos la primera receta de pan de papa en Argentina. Y también marcamos un camino en la estética y la forma de pensar las hamburgueserías". “Sin buscarlo, nos convertimos en referencia para muchas marcas que vinieron después. Y seguramente hubo muchas que lo hicieron igual o mejor que nosotros”, remarcó. No obstante, este año fue un año de inflexión para Togni al llevar adelante diferentes proyectos al mismo tiempo. “Hoy toca decidir. Y mi cabeza ya no es la misma que en 2012 cuando empezamos a desarrollarla. Podíamos volver a renovar Dogg… o hacer algo completamente nuevo. Elegimos lo segundo, porque para seguir adelante con un proyecto me tiene que apasionar", sentenció. Si bien la noticia entristeció a los fanáticos de Dogg por sus características hamburguesas, también hay buenas noticias: nacerá un nuevo local llamado Máximo. Así lo anticipó Togni en su emotivo mensaje: “En el mismo lugar donde hoy se apaga Dogg, va a nacer Máximo. Un nuevo proyecto, inspirado en los 8 años que viví entre New York y Washington DC. Nos vemos pronto y gracias por tanto".