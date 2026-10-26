Consumir café a destiempo puede jugarle muy en contra a nuestro descanso.

El café es un aliado fundamental para arrancar la mañana o mantenerse alerta durante la tarde, pero consumirlo a destiempo puede jugarle muy en contra a nuestro descanso.

Una meticulosa investigación publicada en la plataforma científica PubMed (NCBI/NLM), bajo el título “El efecto de la cafeína en el sueño posterior: una revisión sistemática y un metaanálisis”, analizó 24 estudios para evaluar exactamente cómo altera este estimulante las distintas fases de la noche.

El análisis científico liderado por la investigadora Carissa Gardiner demostró que cortar a tiempo con la infusión no solo ayuda a conciliar el sueño más rápido, sino que permite recuperar hasta 45 minutos de descanso y resguardar la calidad del sueño profundo.

La regla de las 9 horas y el límite exacto para la última taza

Para evitar interrupciones o desperdicios de minutos valiosos en la cama, los científicos establecieron límites temporales claros según la cantidad y el tipo de cafeína que se consuma durante el día.

De acuerdo con las conclusiones del metaanálisis, consumir un café estándar de 250ml (que aporta unos 107 mg de cafeína) se debe hacer al menos 9 horas antes de acostarse para no recortar el tiempo total de descanso.

Si se trata de suplementos o fórmulas con dosis más altas como las de pre-entrenamiento (217,5 mg), se exige un margen mucho mayor de al menos 13 horas previas al horario de ir a dormir. Respetar estas franjas horarias resulta determinante para mitigar los efectos perjudiciales del estimulante sobre el sistema nervioso antes de la noche.

Los científicos establecieron límites temporales según la cantidad y el tipo de cafeína que se consuma durante el día.

Menos sueño profundo y más interrupciones: qué le pasa al cuerpo

El análisis detallado de los ensayos clínicos reveló que la cafeína consumida fuera de rango no solo acorta la cantidad de horas dormidas, sino que altera la estructura interna del descanso.

La ingesta de esta sustancia redujo el tiempo total de sueño en 45 minutos y desplomó la eficiencia general del descanso en un 7% .

Los participantes tardaron 9 minutos más en dormirse y pasaron 12 minutos extra despiertos en medio de la noche tras haberse desvelado.

El impacto más crítico se registró en la calidad de las fases del sueño. La cafeína incrementó el tiempo en la fase 1 o sueño ligero (+6 minutos), mientras que redujo drásticamente la duración del sueño profundo de las fases 3 y 4 (-11 minutos), etapas fundamentales donde el cuerpo recupera energía física y consolida los procesos cognitivos.

Evidencia científica para ajustar el consumo de café sin descuidar el descanso

Para llegar a estas cifras exactas, los investigadores analizaron los datos de 24 publicaciones centradas en la calidad del sueño y el impacto de los estimulantes en el cuerpo.

A partir de este cruce de información, lograron calcular por primera vez el punto justo en el que la cafeína deja de darnos energía y empieza a arruinarnos la noche .

Los resultados de este estudio brindan pautas claras para seguir tomando café sin perjudicar la salud nocturna, reordenando las tazas de la tarde para cuidar el sueño profundo y levantarnos descansados al día siguiente.