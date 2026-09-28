Una nueva revisión científica publicada en Brain Medicine cuestiona el dogma de las ocho horas y demuestra que las necesidades de descanso varían según cada persona.

Durante décadas, la recomendación de descansar exactamente ocho horas diarias ha sido un principio absoluto de la salud pública. Sin embargo, un nuevo estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Brain Medicine cuestiona este mito y revela que la cantidad ideal de sueño es mucho más flexible de lo que se creía.

Según la investigación científica, los adultos no necesitan ajustarse a una regla rígida, sino que su ventana de descanso óptima suele situarse entre las 6 y 7 horas de sueño nocturno, dependiendo de factores biológicos, la edad y el estilo de vida individual.

¿Por qué la regla de las 8 horas ya no es una verdad absoluta?

La idea de que todos los seres humanos necesitamos exactamente ocho horas de sueño no cuenta con una base evolutiva rigurosa.

Una revisión científica liderada por especialistas internacionales publicada en Current Biology analizó comunidades de cazadores, quienes se dedican a la recolección tradicional sin acceso a luz artificial. Allí, descubrieron que sus períodos naturales de descanso oscilan entre las 5,7 y 7,1 horas diarias .

Esto demuestra que los patrones humanos son profundamente adaptables y que no existe una única cifra mágica universal aplicable a toda la población mundial.

La ciencia confirma que es posible rendir al máximo durante el día durmiendo entre 6 y 7 horas, siempre y cuando el descanso sea profundo y eficiente. Shutterstock

Dormir poco tampoco es la solución: las enfermedades a las que te expones

Para entender los límites del descanso, un reciente análisis de la Universidad Médica Capital de China advirtió sobre los peligros reales de la privación de sueño. El informe determinó que dormir de forma crónica menos de cinco horas eleva drásticamente la vulnerabilidad ante 37 enfermedades graves , afectando de lleno tres áreas críticas del organismo:

Afecciones cardíacas: mayor riesgo de hipertensión e infartos.

Trastornos neurológicos: deterioro cognitivo y problemas de memoria.

Problemas metabólicos: predisposición a la obesidad y diabetes tipo 2.

El umbral de peligro se activa cuando se desciende de las cinco horas, lo que valida que dormir entre 6 y 7 horas se mantiene en una zona segura y saludable.

¿Es posible rendir bien durante el día durmiendo de 6 a 7 horas?

Sí es posible rendir correctamente durante el día durmiendo de 6 a 7 horas. Respaldándose en los hallazgos de investigaciones de la Royal Society, la clave del descanso no reside únicamente en la cantidad bruta de tiempo en la cama, sino en la eficiencia del sueño.

Dormir esa cantidad de horas con una alta calidad —es decir, conciliando el sueño rápidamente y sin interrupciones profundas— permite que el organismo se recupere por completo. Si una persona mantiene este rango horario y logra rendir de manera óptima durante el día sin experimentar somnolencia, fatiga crónica o alteraciones metabólicas, se confirma que esa duración cubre perfectamente sus necesidades biológicas individuales.

¿Cuál es el verdadero problema del sueño en la vida moderna?

El problema actual en las sociedades industrializadas no es la falta de horas, sino el desajuste circadiano.

En relación con esto, el mismo artículo de la Royal Society comprobó curiosamente que las sociedades industriales modernas registran duraciones de sueño largas y eficientes en comparación con los antepasados, pero sufren una pérdida de sincronía con los ciclos naturales de luz y oscuridad debido a las pantallas y la iluminación artificial.

Por lo tanto, más que obsesionarse con alcanzar un número estricto en el reloj, los expertos aconsejan priorizar la regularidad de los horarios y escuchar las respuestas de nuestro propio organismo.